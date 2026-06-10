İki Call of Duty Oyunu Daha PlayStation 5'e Gelebilir! İsimler Sızdı

PlayStation tarafında çok önemli bir gelişme meydana geldi. İki Call of Duty oyununun daha PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsollarına geleceği ileri sürüldü. PlayStation Store'da oyunların logolarını elde eden bir kullanıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bunları paylaşarak hangi yapımların yolda olduğunu açıklığa kavuşturdu.

Hangi CoD Oyunları PlayStation 5 / 4'e Eklenecek?

Ortaya çıkan bilgilere göre Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2 yakında PlayStation 5 ve PlayStation 4 kullanıcılarına sunulacak. Oyunlardan ilki 2010 yılında, ikincisi ise 2012 yılında piyasaya sürüldü. Her ne kadar nispeten eski yapım sayılsalar da çoğu oyuncu için bunlar en iyi Call of Duty oyunları arasında konumlanıyor. Yıllar sonra geri dönmeleri, bu sebepten ötürü büyük önem taşıyor.

Call of Duty Oyunları Normalde PlayStation'a Geliyor mu?

Call of Duty oyunları şimdiye kadar Xbox ve PC'nin yanı sıra hem PlayStation 4 hem PlayStation 5 için piyasaya sürüldü. Hatta PlayStation 3 için piyasaya sürülen bazı oyunlar da yeni nesil konsola uyumlu ya da yeniden yapım olarak piyasaya sürüldü ki bunun en iyi örneklerinden biri Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

PlayStation oyuncuları, Call of Duty oyunlarına erişmekte şimdiye kadar herhangi sorun yaşamadı ama Xbox'a özel oyun stratejisine geri dönülecek olması, bazılarının kafasında soru işareti oluşturabilir. Bilmeyenler için Xbox, haklarına sahip olduğu yapımları rakip oyun konsollarına getirmekten vazgeçiyor.

Call of Duty serisinin bu yeni kararın dışında tutulması bekleniyor. Bunun sebebi ise Xbox'ın eski CEO'su Phil Spencer'ın zamanında duyurduğu Microsoft ve PlayStation'ın Call of Duty'yi PlayStation'da tutmak için imzaladığı anlaşma. Yani CoD özelinde şimdilik endişelenmeye sebep olacak bir durum yok gibi görünüyor.

Call of Duty: Black Ops Nasıl Bir Oyun?

2010 yapımı Call of Duty: Black Ops, oyuncuları son derece karanlık bir atmosfere sahip döneme götürüyor. Birinci şahıs bakış açısı ile oynanan bu oyunda temel amacımız, bize verilen görevleri tamamlamak ancak bu görevler son derece yüksek risk taşıdığı için hedeflere ulaşmak pek kolay olmuyor.

Oyun, hikâye moduna ek olarak çok oyunculu modu da destekliyor. Farklı modlarda diğer oyunculara karşı mücadele vererek yeteneğinizi sergileyebiliyorsunuz. Bu modda birçok alt mod mevcut. Örneğin Gun Game'de düşmanları hızlıca alt ederek en iyi silahları kullanma imkânı elde edebiliyorsunuz.

Call of Duty: Black Ops 2 Nasıl Bir Oyun?

Call of Duty: Black Ops II, yakın gelecekte geçen bir yapım. 21. yüzyılda geçen bu oyunda yeni nesil teknolojiler kritik rol oynuyor. Farklı zaman aralıklarında gerçekleşen olaylar arasında gidip geliyorsunuz. Seçimleriniz hikâyenin gidişatında önemli rol oynuyor. Görevlerde verdiğiniz kararlar, olayları değiştirme potansiyeli taşıyor. Bu arada 2010 yapımı Black Ops gibi bu da çok oyunculu moda sahip.

Editörün Yorumu

Hem Call of Duty: Black Ops hem Black Ops 2, Call of Duty serisinin hayranı olan tüm oyuncular için önemli bir yere sahip. Tabii, ben sadece hikâye modunun geleceğini düşünüyorum. Çok oyunculu mod görme ihtimalimiz, bana göre epey düşük. O yüzden daha çok nostalji yapmak isteyenler tarafından tercih edileceği kanaatindeyim.