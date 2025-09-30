Call of Duty: Black Ops 7'nin Açık Beta Tarihi Belli Oldu

Oyuncuların piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla beklediği Call of Duty: Black Ops 7'nin açık betasının ne zaman başlayacağı belli oldu. Bununla birlikte oyunun erken erişime ne zaman açılacağı da netlik kazandı. Çok yakın bir zamanda yeni oyunu ilk deneyen kişilerden biri olma fırsatını değerlendirebileceksiniz.

CoD: Black Ops 7'nin Açık Betası Ne Zaman Başlayacak?

Call of Duty: Black Ops 7'nin beta sürümü, 2 Ekim'de erken erişime açılacak. Bu süreç 3 günün sonunda sona erecek ve 5 Ekim Pazar günü açık beta süreci başlayacak. Oyuncular, 3 gün boyunca devam edecek olan açık beta sürecinde oyunu deneyimleme imkânı elde edecek.

Erken erişimle ilgileniyorsanız Black Ops 7 için ön sipariş vermeniz ya da Game Pass abonesi olmanız gerekecek. Çevrim içi olarak ön sipariş verenler otomatik olarak erken erişim için kaydolmuş olacak. Fiziksel olarak ön sipariş verenlerinse beta kodu kullanmaya ihtiyacı olacak.

CoD: Black Ops 7'nin Betası Ne Sunacak?

Call of Duty serisinin yeni oyunu Black Ops 7'nin beta döneminde çok çeşitli modlara erişebileceksiniz.TDM (Team Deathmatch) modunda iki takım karşı karşıya gelecek ve en çok düşman öldüren takım, maçın kazananı ilan edilecek. Domination modunda ise oyuncular çeşitli bölgeleri ele geçirmeye çalışacak. Takımlar, ne kadar çok bölgeyi ele geçirirse o kadar çok puan elde edecek.

Hardpoint modunda takımınızla birlikte haritada yeri değişen bir bölgenin kontrolünü almaya çalışacaksınız. Ayrıca yeni Overload moduna da erişiminiz olacak. Bu mod, bayrak kapmacanın daha farklı bir versiyonu olarak düşünülebilir. Takımlar, haritanın ortasında bulunan cihazı kapıp düşman takımın bölgesine götürmeye çalışacak.

Bu arada CODA 9, MXR-17, M15 Mod 0, Echo 12, Razor 9mm, Dravec 45, Ryden 45K, VS Recon, M8A1 dahil olmak üzere birçok silahı deneyebileceksiniz. Bunlara ek olarak Blackheart, Imprint, The Forge, Exposure ve Cortex de dahil olmak üzere sizi birçok harita bekliyor olacak.