Xiaomi Civi Serisini İptal Etti: Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Artık Üretilmeyecek

Güvenilir sektör kaynakları Xiaomi'nin geleceği bir süredir tartışılan akıllı telefon serisiyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Söylentilere göre Çinli marka söz konusu serinin fişini çekti ve artık yeni bir model piyasaya sürmeyecek. Peki iptal edilen bu Xiaomi serisi hangisi? İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi Hangi Telefon Serisini İptal Etti?

Digital Chat Station, Xiaomi'nin Civi serisini iptal ettiğini söyledi. Yani söylentiler doğruysa bundan böyle Civi serisi altında yeni bir model piyasaya sürülmeyecek. Bu gelişmeyle birlikte bir süredir iddialarla karşımıza çıkan Civi 6'nın da çıkma ihtimalinin kalmadığını söyleyebiliriz.

Eğer söz konusu telefon piyasaya çıksaydı 200 megapiksel kamera, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci ve özel bir yapay zeka butonu gibi güçlü özelliklere sahip olacaktı. Yani özellikleri itibariyla üst segmente hitap edecekti. Çinli şirketin Civi ailesini iptal etmesiyle birlikte bu serideki odağını T serisine kaydırması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere mayıs ayının sonlarında Xiaomi 17T ve 17T Pro satışa sunulmuştu.

Xiaomi Civi Serisini Neden İptal Etti?

Şu an için Xiaomi'den Civi serisinin iptal edilmesine yönelik resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim. Ancak söylentilere göre serinin rafa kaldırılma nedeni satış rakamlarının şirketi tatmin etmemesi. Maalesef şu anda akıllı telefonların satış performansına dair elimizde herhangi bir veri yok. Yüksek ihtimalle marka gelecekte çıkacak modellerin de ticari açıdan belirli bir seviyeyi aşamayacağını düşünerek böyle bir karar almış olabilir.

Hatırlanacağı üzere Xiaomi bu seriyi 2021 yılında piyasaya sürdüğü ilk Civi modeliyle başlatmıştı. Sonrasında Civi 1S, Civi 2 ve Civi 3 gibi modeller de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Son yıllarda ise Civi 4 Pro ve Civi 5 Pro gibi telefonlar piyasaya çıktı. Hatta Civi 4 Pro'nun bazı pazarlarda Xiaomi 14 Civi ismiyle satıldığını da belirtelim.

Xiaomi Civi Telefonları Türkiye'de Satıldı mı?

Xiaomi'nin Civi telefonları bugüne dek Türkiye'de resmi olarak hiç satışa çıkmadı. Yani genellikle Çin pazarına özel kaldı diyebiliriz. Bunu göz önüne aldığımızda söz konusu iptal kararının ülkemizdeki kullanıcıları çok fazla etkilemeyeceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Xiaomi Civi modelleri aklımda hep şık tasarımlarıyla kaldı diyebilirim. Teknik özellikleri de genellikle orta-üst segmente hitap ediyordu. Kısacası şık tasarımlı telefonları seven kullanıcılar için ideal bir seçenekti. Ancak yine de bu iptal kararının kullanıcılarda çok büyük bir boşluk oluşturmayacağını söyleyebilirim.