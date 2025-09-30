124 TL'lik Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Steam'de başlatılan kampanya kapsamında Snake Eyes Dungeon ücretsiz oldu. Kampanya kapsamında söz konusu oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Steam'de Snake Eyes Dungeon Ücretsiz Oldu

Kampanya 3 Ekim 2025 tarihinde saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle Steam'i açın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda Snake Eyes Dungeon'ın sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba ekle" butonuna bastığınız takdirde oyun kütüphaneye eklenecektir. 2.99 dolar (124 TL) değerindeki oyunu istediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Tetabester tarafından geliştirilen yapım, 2017 yılının aralık ayında piyasaya sürüldü. Oyunda yalnızca İngilizce dil seçeneği bulunuyor.

Snake Eyes Dungeon Fragmanı

Snake Eyes Dungeon Nasıl Bir Oyun?

Strateji ve RPG ögelerini içeren Snake Eyes Dungeon, en iyi roguelike oyunları arasında yer alıyor. Oyundaki savaşlar büyük ölçüde zar atışlarına bağlıdır. Dolayısıyla şans faktörü önemli bir rol oynuyor. Amacımız zinı keşfetmek, eşyaları toplamak ve görevleri tamamlamak. Zindandan elde ettiğimiz altınlar aracılığıyla karakterimizi geliştirebiliyoruz.

Piksel grafiklere ve çok basit oynanışa sahip olan oyunda her seferinde farklı bir zindan yapısıyla karşılaşıyoruz. Sadece tek oyunculu modun yer aldığı oyunda ayrıca keşfedilecek gizli eserler ve hatta gizli bir boss da bulunuyor. Snake Eyes Dungeon'da ayrıca 9 adet Steam başarımı da yer alıyor.

Snake Eyes Dungeon Minimum Sistem Gereksinimleri