Dev Sızıntı: CoD Black Ops 7'de Bu Yenilikler Beklenmiyordu

2024 yılının ekim ayında Call of Duty: Black Ops 6 isimli oyunun satışa sunulmasının ardından serinin yeni oyunu büyük bir merak içinde beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı, oyunun hikâyesini ve oynanış sistemini gözler önüne serdi.

Call of Duty: Black Ops 7'nin Hikâyesi, Oynanışı ve Dahası

Reddit üzerinden yapılan paylaşım ile birlikte Black Ops serisinin yeni oyununa dair bazı detaylar belli oldu. İddiya göre 2035 yılında geçecek Call of Duty: Black Ops 7, Black Ops 2'nin devamı niteliğinde olacak.

Serinin en sevilen karakterleri arasında yer alan Woods ve Mason Black Ops 7'nin hikâyesinde de yer alacak. Hikâye modu 4 oyuncuya kadar co-op olarak oynanabilecek. Oyunda ayrıca "Avalon" isimli büyük bir açık dünya haritası bulunacak.

Oyunda ayrıca duvarda yürüme mekaniği de olacak. Bazı popüler haritalar fürüristik Japonya temasıyla geri dönecek. Çok oyunculu modda 32'şer kişilik iki takımın mücadelesine tanık olacağız.

Tur tabanlı bir sisteme sahip zombi modu bu zamana kadar yapılmış en büyük tur tabanlı haritaya ev sahipliği yapacak. Ayrıca benzersiz bir deneyim yaşatan TranZit de yenilenecek. Activision'ın konuya dair resmî açıklama yapmadığını belirtelim.