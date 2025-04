Call of Duty'nin Efsane Oyunları Çok Yakında Game Pass'e Geliyor

Microsoft'un oyun dünyasının en önemli şirketlerinden biri olan Activision Blizzard'ı satın almasının ardından Game Pass tarafında önemli gelişme yaşanmıştı. 2024 yılında satışa sunulan Call of Duty: Black Ops 6 ve 2023 yapımı Call of Duty: Modern Warfare III abonelik sisteminin kütüphanesine eklenmişti.

Yaşanan yeni gelişmeye göre Game Pass'teki Call of Duty oyunlarının sayısında artış yaşanacak. CoD serisinin efsane iki oyunu kütüphaneye eklenmeye hazırlanıyor.

Call of Duty Serisinin İki Oyunu Game Pass'e Eklenecek

XboxEra tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre Call of Duty: World at War ve Call of Duty: Infinite Warfare Microsoft Store'da "Game Pass'e dahil" şeklinde listelendi. Bu gelişme, iki oyunun çok yakında Game Pass'in kütüphanesine ekleneceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz aylarda 2. Dünya Savaşı'nı konu alan Call of Duty World at War isimli oyunun mayıs ayında Game Pass'e geleceği iddia edilmişti. Nisan ayının ortasında böyle bir gelişmenin yaşanması bu iddiayı güçlendirdi.

Microsoft Store'da ayrıca en iyi kaykay oyunları arasında yer alan Tony Hawk Pro Skater 1 ve Tony Hawk Pro Skater 2 de "Game Pass'e dahil" etiketiyle görüldü. Bu oyunların ne zaman Game Pass'e geleceği ise henüz bilinmiyor. Yazılım devi Microsoft konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.