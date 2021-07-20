CoD: Warzone Görünmez Olma Hatasının Suçlusu Bulundu

Call of Duty: Warzone görünmez olma hatası, yeni sezonun başlamasından bu yana oyuncuları video oyunundan uzaklaştıran hataların başında geliyor. Sorundan yana şikayetlerini dile getiren birkaç oyuncu, geçtiğimiz günlerde hem Reddit hem de Twitter gibi platformlar üzerinden görünmez bir oyuncu tarafından nasıl öldürüldüğünün bir videosunu paylaştı.

CoD: Warzone'da oyuncuları görünmez hale getiren bu hatanın ana kaynağı bulundu. Warzone'daki yeni hata, video oyununa eklenen gizemli kırmızı kapılara girildiğinde meydana geliyor ancak görünmez olmak sadece kapıdan geçmekle sınırlı kalmıyor.

Raven Software tarafından geliştirilen, Activision tarafından yayımlanan battle royale türündeki ücretsiz video oyunu Warzone, oyuncuların devasa bir açık haritada savaşlamalarına olanak tanıyor. Mart 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana oyun güncelleme ve etkinliklerle güncel tutulmaya devam edildi.

Warzone'un oyun pazarında büyümesi, bilgisayar korsanlarının da ilgisini çekti. Oyun hilesi geliştiren kişiler, Warzone için bir dizi hile geliştirdi. Raven, hilecilere karşı büyük bir savaş verdi ve vermeye devam ediyor. Hile koruma sistemini sürekli olarak geliştiren Raven ayrıca son iki yasak dalgasında hile yapan 50.000 oyuncunun hesabını da yasakladı.

Hile, oyun akışını bozan en büyük sorunlardan biri olmaya devam etse de oyuncuları sadece bu rahatsız etmiyor. Oyuncular yayımlanan güncellemelerle birlikte meydana gelen ve oyuncu deneyimini mahveden hatalardan da oldukça şikayetçi olduğunu sık sık dile getiriyor.

PC Gamer'ın aktarmış olduğu bilgilere göre Warzone'da bir süre önce oyuncuları video oyununu oynamaktan vazgeçmesine neden olan görünmezlik hatası yeniden ortaya çıktı. Hata aslında birkaç gün önce ortaya çıktı fakat hatanın nasıl meydana geldiği şimdi belli oldu.

CoD: Warzone Görünmez Olma Nasıl Yapılıyor?

PC Gamer'a göre oyuncular son zamanlarda kırmızı kapıların onları görünmez hale getirebileceğini keşfetti ancak oyuncunun görünmez olması için yapması gereken sadece kapıdan geçmekle sınırlı değil. Oyuncunun Warzone'da görünmez olabilmesi için eline bir el bombası alması, araca binmesi ve kırmızı kapıdan içeri girmesi gerekiyor.

Oyundaki hata hala geçerliliğini koruyor. Kırmızı kapıdan geçen herkes görünmez olabiliyor. Oyuncular, video oyununun geliştiricisinden sorunun bir an önce düzeltilmesini istiyor.