Yeni The Witcher Oyunu Geliyor! Ücretsiz ve Çok Oyunculu Olacak

The Witcher serisini sevenleri oldukça heyecanlandıran bir gelişme meydana geldi. Aynı evrende geçen bir rol yapma oyununun daha yolda olduğu iddia edildi. Bu yapımın oynaması ücretsiz ve çok oyunculu olacağı ileri sürüldü. Ayrıca hangi platformlar için sunulacağı gibi detaylar da açıklığa kavuştu.

Yeni The Witcher Oyunu Neler Sunacak?

Aksiyon ağırlıklı rol yapma oyunları arasına katılmaya hazırlanan yeni The Witcher oyunu, 1230 yılında geçecek. Bu da serinin çoğu oyuncu tarafından efsane görülmesinin başlıca sebeplerinden biri olan Geralt'ın henüz genç bir canavar avcısı olduğu dönemi merkezine alacağı anlamına geliyor.

Bu oyunda sabit bir karakterimiz olmayacak. Tamamen çevrim içi bir oynanışa sahip olacağı için cinsiyet ve genel görünüm gibi özellikleri tamamen oyuncuların kendisi belirleyecek. Özelleştirme seçenekleri ile oldukça geniş bir yelpaze sunacak olan yapım, hayranların aşina olduğu mekânlar içerecek.

Oyundaki dövüş sistemi yetenek tabanlı olacak. Oyuncular farklı yetenekler seçip ustalaşmaya çalışacak. İksir üretmenin de mümkün olacağı oyunda mekanikler de etkileyici bir deneyim sunacak. Hamlelere karşı zamanında bloklama yapmak ve gelen hamlelerden mümkün olduğunca sıyrılarak kaçmak gerekiyor. Öte yandan düşmanlara bitirici vuruşlar yapmak da mümkün olacak.

Yeni The Witcher Oyunu Hangi Platformlara Gelecek?

Çok oyunculu The Witcher oyununun PC ve mobil cihazlar için geliştirildiği ileri sürüldü. Akıllı telefon, tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayar kullanıcıları tarafından oynanabilecek fakat Xbox Series X / S ve PlayStation 5 gibi yeni nesil oyun konsollarına gelmesi beklenmiyor.

Hatırlayacak olursanız daha önce Sirius kod adlı bir proje ortaya çıkmıştı. CD Projekt'in bu projesi hem tek oyunculu hem çok oyunculu yapımı içeriyor. Bu proje ise tamamen çok oyunculu olacak şekilde geliştiriliyor. Dolayısıyla ikisinin farklı projeler olduğunun altını çizmekte fayda var.

Yeni The Witcher Oyunu Ne Zaman Çıkacak?

Yeni The Witcher oyununun geliştirilme sürecinin henüz çok başında olduğu ifade edildi. Dolayısıyla 2026 yılında piyasaya sürülmesini beklememek gerekiyor. Bu arada projenin arkasında hangi geliştiricinin olduğu bilinmiyor. CD Projekt Red, Mart 2025 tarihinde geniş oyuncu kitlelerine ulaşmayı başaran Scopely ile iş birliğine gitmişti. Tahminler, oyunun bu ortaklık kapsamında geliştirildiği yönünde.

Editörün Yorumu

The Witcher evreni oldukça büyük ve bu da onu hiç bitmeyecek bir seri hâline getiriyor. Doğrusunu söylemek gerekirse yeni çevrim içi oyunun geniş bir oyuncu kitlesi tarafından sevilerek oynanacağı kanaatindeyim. Serinin hayranları kesinlikle diğer oyuncularla birlikte bu evrenin keyfini çıkarmak isteyecektir.