165Hz Ekranlı Dizüstü Bilgisayar Tanıtıldı! Güçlü İşlemciye Sahip

COLORFUL, EVOL P15 isimli yeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan dizüstü bilgisayarda Intel tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunuyor. Laptop ayrıca yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğe de sahip.

COLORFUL EVOL P15 Özellikleri

Ekran Boyutu: 15,6 inç

Ekran Teknolojisi: IPS

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Renk Kapsamı: %100 sRGB

İşlemci: Intel Core i7-14650HX

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060

RAM: 16GB kadar DDR5 5200MHz

Depolama: 512 GB PCIe Gen3 M.2 SSD

Bağlantı: Wi-Fi 6E

Klavye: RGB LED aydınlatma

Kamera: 720p

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

COLORFUL EVOL P15 gücünü Intel Core i7-14650HX işlemcisinden alıyor. 10 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, sekiz adet performans ve sekiz adet verimlilik olmak üzere toplamda 16 adet çekirdek içeriyor. Normalde 2.2 GHz hızda çalışan bu işlemci tek çekirdekte 5.2 GHz, çoklu çekirdekte ise 4.5 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Ekran kartı tarafında NVIDIA GeForce RTX 5060 yer alıyor. Bu ekran kartında ayrıca DLSS 4 teknolojisi mevcut. Bu teknoloji, FPS değerlerini artırmak, gecikmeyi azaltmak ve görüntü kalitesini iyileştirmek için yapay zekadan yararlanıyor. Böylece daha akıcı bir oyun deneyimi elde ediliyor.

COLORFUL tarafından tanıtılan yeni dizüstü bilgisayar 16 GB DDR 5200 MHz RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 512 GB PCIe Gen3 M.2 SSD bulunuyor. Ayrıca ek M.2 SSD yuvası yer alıyor. Kullanıcılar bu sayede ihtiyaç duyduklarında ek bir SSD takarak depolama alanını kolayca arttırabiliyor.

RGB LED aydınlatmalı klavyeye sahip olan EVOL P15'in ekranı 15,6 inç büyüklüğünde. Laptop, IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Oyuncular, bu sayede özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli avantaja sahip olabiliyor.

Yeni dizüstü bilgisayar modeli yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu geniş aralık, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Bilgisayar Wi-Fi 6E kablosuz bağlantı teknolojisini destekliyor. 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarının yanı sıra 6 GHz bandını da kullanabilen bu teknoloji, önceki nesle kıyasla daha düşük gecikme süreleri ve daha yüksek veri aktarım hızları sunuyor.

Windows 11 Home işletim sistemi ile birlikte gelen bilgisayar 2026 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bilgisayarın hangi ülkelerde satışa sunulacağına yönelik herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Dolayısıyla bilgisayarın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Dizüstü bilgisayarın fiyat etiketi de bilinmiyor.