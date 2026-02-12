16 GB RAM'li Çok Ucuz Bilgisayar Tanıtıldı! Çantada Taşınabiliyor

Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Gmktec, NucBox G3 Pro isimli yeni bir mini bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte PC'nin teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan bilgisayarda Intel tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Bilgisayar ayrıca 16 GB RAM seçeneğiyle de öne çıkıyor.

Gmktec NucBox G3 Pro Özellikleri

İşlemci: Intel Core i3-10110U

Intel Core i3-10110U Ekran Kartı: Intel UHD Graphics

Intel UHD Graphics RAM: 8 GB / 16 GB

8 GB / 16 GB SSD: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Portlar: 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x HDMI 1.4, 2.5G Ethernet (Intel i226), 3,5 mm ses jakı

2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x HDMI 1.4, 2.5G Ethernet (Intel i226), 3,5 mm ses jakı Bağlantı: Wi-Fi 6 (RTL8852BE), Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6 (RTL8852BE), Bluetooth 5.2 Boyut: 114 x 106 x 44 mm

114 x 106 x 44 mm Ağırlık: 280 gram

Gmktec NucBox G3 Pro gücünü Intel Core i3-10110U işlemcisinden alıyor. 14 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci çift çekirdek içeriyor. Normalde 2.10 GHz hızda çalışan işlemci, turbo modda tek çekirdekte 4.10 GHz, çoklu çekirdekte 3.70 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu yapı, işlemcinin günlük kullanımda düşük güç tüketimiyle çalışmasını sağlarken gerektiğinde daha yüksek hıza çıkabilmesine imkân tanıyor.

Bilgisayarda Intel UHD entegre ekran kartı bulunuyor. Günlük kullanım için geliştirilen bu ekran kartı, internette gezinme, video izleme ve ofis uygulamaları gibi temel işler için yeterli bir performans sunuyor. Bu ekran kartı, düşük güç tüketimiyle çalıştığından dolayı mini bilgisayarın sessiz ve serin kalmasına katkı sağlıyor.

NucBox G3 Pro, Wi-Fi 6 (RTL8852BE) ve Bluetooth 5.2 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 6 teknolojisi, bir önceki nesil olan Wi-Fi 5'e kıyasla daha yüksek veri aktarım hızları, daha düşük gecikme ve çok sayıda cihazın bağlı olduğu ağlarad daha verimli bir performans sergiliyor.

Bilgisayarın ön tarafında iki adet USB 3.2 Gen1 portu ve güç butonu bulunuyor. Arka tarafta iki adet USB 3.2 Gen1 portu, çift HDMI 1.4 portu, 3,5 mm ses girişi ve 2.5G Ethernet (Intel i226) portu yer alıyor. Çok hafif bir mini bilgisayar olan NucBox G3 Pro Windows 11 Pro işletim sistemi ile birlikte geliyor.

Gmktec NucBox G3 Pro Fiyatı

Gmktec NucBox G3 Pro'nun RAM ve SSD'siz sürümü 169.99 dolar (7.419 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 239.99 dolar (10.475 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 299.99 dolar (13.093 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Gmktec'in bazı mini PC modelleri Türkiye'de internet üzerinden satılıyor. Dolayısıyla NucBox G3 Pro'nun da Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.