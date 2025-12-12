CONTROL Resonant Duyuruldu: 2026 Yılında Geliyor

Geçtiğimiz günlerde Remedy Entertainment avukatlarının marka tescili yaptırdığı CONTROL Resonant, The Game Awards şovunda duyuruldu. Hikaye bu defa The Oldest House dışına taşıyor ve koca bir şehri etkisi altına alıyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

CONTROL Resonant ile Hikaye Devam Ediyor

2026 yılında satışa sunulması beklenen devam oyununda, bu defa Jesse Faden ile değil de Dylan Faden ile yola devam edeceğiz. FBC tarafından gözetim altında tutulan karakter, Manhattan bölgesini etkisi altına alan Hiss ile mücadele sırasında sahaya sürülecek. Hikaye boyunca sadece Hiss değil, aynı zamanda Mold da bizim için bir diğer tehdit oluşturacak.

Oyunda markanın evreni hikaye anlatımı açısından da genişlik kazanacak. Karakterimizin geçmişi ve bu süreçte kazandığı güçler ile oynanış mekanikleri çeşitlenecek. Oynanışta karakterimizin hem yeteneklerini geliştirecek ve hem de kimliğini yeniden oluşturmasına tanıklık edeceğiz. Bunun yanı sıra, Jesse Faden ile olan bağı da hikayede önemli bir rol oynayacak.

Aşama kaydetme sistemine bağlı olarak, tercihlerimiz doğrultusunda karakterimizn güçlerini benimsediğimiz oynanış stili doğrultusunda geliştirebileceğiz. Ayrıca Aberrant isimli şekilde değiştiren yeni yakın dövüş silahı ile çatışmalar bir hayli heyecan dolu olacak. Çevresel etkiler ile çatışmalar daha dinamik hale gelecek olup, çift bıçaklı biçim ile görsel ve mekaniksel çeşitlilik kazanacak.

Fragmanda da gördüğümüz üzere fizik ve yerçekimi kurallarının sürekli değişmesi ile keşif unsuru da ön plana çıkacak. Ayrıca hikaye anlatımının derinliği de karakterimizin zihnini temsil eden metafizik alanlara geçişi ile artacak. Yani bizleri en az ilk oyun kadar ilgi çekici bir devam oyununun beklediğini söyleyebiliriz. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için geliştirilen oyunu istek listenize alabilirsiniz.