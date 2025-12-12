Larian Studios Şimdiye Kadar Olan En Büyük Projesini Duyurdu

Bildiğiniz gibi bir süre The Game Awards öncesinde ortaya çıkan gizemli bir heykel, oyun dünyasını gündemine oturmuştu. Üzerine pek çok tahminde bulunulmuş olsa da sonucusu hariç hiçbiri tutmamıştı. MP1st tarafından elde edilen bulgular, yeni bir Divinity oyununun yolda olduğuna işaret olmuştu. Nitekim öyle oldu ve markanın yeni oyunu, sekiz yıllık bekleyişin ardından karşımıza çıktı.

Sekiz Yılın Ardından, Divinity Serisi Geri Dönüyor

Belçika menşeli stüdyonun eşsiz bir tanıtım ile duyurduğu yeni Divinity, Baldur's Gate 3 oyunundan bile iddialı olduğu söyleniyor. Bizi Rivellon diyarına götürecek olup, sessizliğe gömülen tanrılar ile karanlık bir atmosferin içine sokacak. Kapsamı daha geniş ve derinliği ise daha fazla olacak sistemler ile daha güçlü bir rol yapma oyunu deneyimi sunması bekleniyor. Yani Larian Studios, Baldur's Gate 3 ile benimsediği hikaye anlatımını ve oynanış mekaniklerini, yeni Divinity ile bir adım öteye taşıyacak.

İlk verilen bilgilere bakılırsa yeni oyun, serinin geçmişi bilmeyenler de düşünülerek tasarlanıyor. Ne var ki ilk iki oyunu oynayanlar için ise deneyim, daha anlamlı ve süreklilik hissiyatı yaşatan yapıda olacak. Yani aynı oyunda iki kitleye de hitap edilmesi hedefleniyor ve bu da gayet memnun edici bir durum diyebiliriz.

Stüdyonun kurucusu Swen Vincke, oyunun adının sadece Divinity olmasının arkasındaki gerekçeye de değindi. Vincke, bunun Larian Studios çatısı altında uzun zamana yayılan yeni vizyon inşasının bir yansıması olduğunu söylüyor. Hem duygusal açıdan ve hem de kapsam açısından bu zamana kadar yaptıklarının en iyisi olacakmış.

Markanın yeni oyunu için şimdilik kesin bir çıkış tarihinin ve çıkış platformu bilgisinin verilmemesi, bekleyişimizin uzun olacağının güçlü bir işareti oldu. Ne var ki stüdyonun geçmişteki oyunlarına, bilhassa da Baldur's Gate 3, bizlere beklediğimize değecek bir deneyimin sunulacağına şüphemiz yok.