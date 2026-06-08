Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! MediaTek İşlemci, 6 GB RAM ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Coolpad, Fengshang 80 Pro'yu tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip telefonda MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Cihazda ayrıca 6 GB RAM yer alıyor.

Coolpad Fengshang 80 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1640 piksel

720 x 1640 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD İşlemci: Helio G99

Helio G99 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh Kalınlık: 9 mm

Fengshang 80 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1640 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 90Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 90 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada IPS LCD, geniş görüş açısına sahip. Bu ekran ayrıca renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Fengshang 80 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Coolpad'in yeni telefonunda Helio G99 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. İşlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Söz konusu işlemci, battle royale türünün başarılı örneği PUBG Mobile'ı ortalama 55 FPS, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 59 FPS'te, FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 53 FPS'te çalıştırıyor. Helio G99'un TECNO Pova 5, TECNO Spark 20 Pro, Realme 11 4G ve Infinix Note 30 dahil olmak üzere pek çok telefonda da yer aldığını belirtelim.

Fengshang 80 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Pembe, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelen Fengshang 80 Pro, 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Günümüzde 5.000 mAh, akıllı telefon pazarında giriş seviyesinden amiral gemisine kadar standart batarya kapasitesi hâline geldi. Hatta birçok bütçe dostu modelde ve orta segment cihazda 5.500 mAh, 6.000 mAh ve hatta daha yüksek kapasiteleri standart olarak görmeye başladık. Dolayısıyla 4.00 mAh oldukça düşük kalıyor.

Coolpad Fengshang 80 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Coolpad'in telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Coolpad Fengshang 80 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Coolpad Fengshang 80 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Coolpad Fengshang 80 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Coolpad Fengshang 80 Pro için 798 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 5 bin 441 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 10 bin TL civarında olabilir. Coolpad Fengshang 80 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Günümüzde 4.000 mAh batarya kapasitesinin düşük olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kullanıcılar, yoğun kullanımda telefonu gün içinde birkaç kez şarj etmek zorunda kalabilir. Ayrıca 720p çözünürlüğün günümüz standartlarına göre düşük olduğunu belirteyim. 720p yerine Full HD çözünürlük tercih edilse daha iyi olurdu. Cihazın ayrıca PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim.