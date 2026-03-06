Microsoft'un Yapay Zekası, Başlı Başına Bir Tarayıcı Oldu

Microsoft, yapay zeka destekli sohbet botu Copilot'ın kullanımını yaygın hâle getirmek için etkili adımlar atmaya devam ediyor. Şirket hâlihazırda Edge tarayıcısına ve diğer hizmetlerine entegre ettiği Copilot'a şimdi de tarayıcı özelliği ekledi. Bu özellik sayesinde ayıryeten bir web tarayıcısı açmaya ihtiyaç kalmadı.

Microsoft Copilot Artık Tarayıcı Gibi Kullanılabiliyor

Microsoft, Windows bilgisayarlardaki Copilot uygulamasını güncelledi. Bu güncellemeyle birlikte uygulamaya kullanışlı bir özellik getirildi. Yeni özellik sayesinde artık Copilot üzerinden yapılan sohbetlerde çeşitli web sitelerine verilen bağlantılara tıkladığınızda herhangi bir tarayıcı açılmıyor, bunun yerine Copilot'ın içinde yer alan yeni tarayıcıyla ilgili web sitesine göz atma imkânı elde ediyorsunuz.

Yeni özellik kullanılarak birkaç web sayfası ziyaret edildiğinde söz konusu sayfaların her biri ayrı sekme olarak tutuluyor. Sohbeti kapatsanız dahi geri döndüğünüzde o sayfalar orada kalmaya devam ediyor, siz de web sayfasındaki incelemeleri sürdürebiliyorsunuz. Elbette ki bu sadece kullanıcıların teyit amaçlı web sayfasına bakması için sunulan bir özellik değil.

Açık Sekmelerle İlgili Copilot'a Talimat Verilebiliyor

Copilot, açık olan sekmelerin içinde nelerin yer aldığını görebiliyor. Dahası, ona verdiğiniz talimatları ilgili web sayfalarına göz atarak yerine getirebiliyor. Örneğin açık olan üç ürün sayfasındaki fiyatları karşılaştırmasını talep edebiliyorsunuz. Ayrıca görüntülediğiniz web sayfasındaki makaleleri de özetleyebiliyor. Bu sayede web sayfalarına uzun uzun araştırma yapmanıza da gerek kalmıyor.

Form Doldurma Gibi Verileriniz Copilot'ta Geçerli Olabiliyor

Bu zorunlu bir özellik değil fakat dileyen kullanıcılar, tamamen kendi tercihine bağlı olarak şifrelerini ya da form doldurma verilerini Copilot'ta da kullanabiliyor. Bu sayede her defasında form doldurmak zorunda kalmıyorsunuz. Yine de gizlilikle ilgili endişeleriniz varsa elbette bunu kullanmak istemeyebilirsiniz.

Copilot'ın Yeni Özelliği, Başka Tarayıcılara Geçilmesini Engelliyor

Bu yeni özellik her ne kadar kullanışlı gibi görünse de eğer Microsoft esasında kullanıcının kendi favorisi olarak belirlediği web tarayıcısını kullanmasını engelliyor. Copilot'ın bu özelliği, kullanıcının favori web tarayıcısının açılmasını önlüyor. Bu yüzden de kullanıcı yapay zeka uygulamasında kalmaya devam ediyor.

Editörün Yorumu

Copilot'ın bir hayli geride kaldığını düşünüyorum. Her ne kadar gelişmiş özelliklere sahip olsa da bana bir noktada Internet Explorer hissiyatı veriyor. O yüzden hiçbir zaman ısınamadım, bundan sonra da ısınabileceğimi zannetmiyorum. Yine de bu özelliği kullanışlı bulduğum söylenebilir. En azından kullanıcıları önemli bir zahmetten kurtarıyor.