Samsung'un 7 Yıl Güncelleme Alacak Katlanabilir Telefonu Yolda! Tüm Özellikleri Sızdı

Samsung önümüzdeki ay merakla beklenen yeni katlanabilir telefonlarını kullanıcıların beğenisine sunacak. Peki Galaxy Z Fold 8 Ultra olarak isimlendirilmesi beklenen yeni model ne gibi özelliklere sahip olacak? Son gelişmeler cihazın tüm teknik özelliklerini tanıtım öncesi gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Fold 8 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci İşlemci Modeli: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm)

Ana Ekran Boyut: 8,0 inç Çözünürlük: 2184 x 1968 (QXGA+) Panel Teknolojisi: LTPO Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ Yenileme Hızı: 120Hz

Kapak Ekranı Boyut: 6,5 inç Çözünürlük: 2520 x 1080 (FHD+) Panel Teknolojisi: LTPO Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ Ön Cam: Gorilla Glass Victus 2 Yenileme Hızı: 120Hz

Arka Kamera Çözünürlük: 200 MP (ana) + 50 MP (geniş açı) + 10 MP (telefoto) Diyafram: f/1.7, f/2.2, f/2.4 Otomatik Odaklama: Evet OIS (Optik Görüntü Sabitleme): Evet

Ön / Kapak Kamera Çözünürlük: 10 MP Diyafram: f/2.2 Otomatik Odaklama: Hayır OIS: Hayır

Bellek ve Depolama RAM: 12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

İşletim Sistemi Android 17 (One UI 9.0)

Yazılım Desteği Güncelleme Süresi: 7 yıl OS ve güvenlik güncellemesi (Ağustos 2033'e kadar bekleniyor)

Tasarım ve Fiziksel Özellikler Form Faktörü: Kitap tipi katlanabilir Çerçeve: Alüminyum IP Derecesi: IP48 Boyut (Açık): 158,4 x 143,2 x 4,1 mm Boyut (Kapalı): 158,4 x 72,8 x 8,9 mm Ağırlık: 215 g

Pil Kapasite: 5.000 mAh Kablolu Şarj: 45W Kablosuz Şarj: 20W'a kadar Ters Kablosuz Şarj: 4,5W'a kadar



Galaxy Z Fold 8 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Fold 8 Ultra 8 inç büyüklüğünde, 2184 x 1968 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ana ekranla karşımıza çıkacak. Cihazın kapak yani dış ekranıysa 6,5 inç boyutlarında olacak. Aynı zamanda 2520 x 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekran teknolojisi ise AMOLED olacak diyebiliriz.

AMOLED ekran sayesinde siyah renkleri en gerçekçi tonlarıyla görebileceksiniz. Öte yandan 120Hz yenileme hızları da oyunlarda, menü geçişlerinde ve web sayfası kaydırmalarında 90Hz'e kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sunacak.

Galaxy Z Fold 8 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?

Katlanabilir telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Samsung için özel optimize edilmiş bir sürümü bulunacal. Hatta buna Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ismi veriliyor. 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yonga seti, 4 nm tabanlı diğer yongalara kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı. Galaxy S26 Ultra'da da kullanılan bu yonga seti Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu değerlerin oldukça başarılı olduğunu belirtelim.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazın ana kamerası 200 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Buna ek olarak 50 megapiksel ultra geniş açı ve 10 megapiksel telefoto sensörlerine ev sahipliği yapacak. Bir önceki nesilde 200 megapiksel ana, 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı kameraları kullanılmıştı. Yani yeni modelde ultra geniş açı sensöründe önemli bir artış olacak diyebiliriz. Ayrıca hem iç hem de dış ekranda 10 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunacak.

Ultra geniş açı kamerası fotoğraf çekimlerinde kadraja daha fazla detay sığdırabilmenizi sağlıyor. Telefoto sensörü ise uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan veriyor.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, Galaxy Z Fold 8 Ultra’nın tanıtım tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak selefi Galaxy Z Fold 7’nin geçen yıl temmuz ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu nedenle Galaxy Z Fold 8 Ultra’nın da benzer şekilde temmuz ayında piyasaya çıkması ihtimaller dahilinde. Hatta bazı kaynaklar, şirketin 22 Temmuz’da bir etkinlik düzenleyeceğini iddia ediyor. Ancak bunun şu an için doğrulanmadığını da belirtelim.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Fold 7 ülkemizde bazı e-ticaret platformlarında 93.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Galaxy Z Fold 8 Ultra bir önceki nesilden daha güçlü olacağından 95.000 TL ila 100.000 TL arasında bir fiyata sahip olması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Halihazırda bir Galaxy Z Fold 5 kullanıcısı olarak Galaxy Z Fold 8 Ultra’yı merakla beklediğimi söyleyebilirim. Katlanabilir telefonun sızdırılan özelliklerine baktığımda ise gerçekten amiral gemisi seviyesinde bir model olacağı izlenimini veriyor. Bu modelin dikkat çeken bir diğer değişikliği ise isimlendirmesi olacak diyebilirim. Hatırlanacağı üzere bir önceki nesil Galaxy Z Fold 7 adıyla tanıtılmıştı. Yeni model ise “Ultra” takısını alacak.