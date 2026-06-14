Porsche'den Toy Story 5 Sürprizi: Kırmızı Halıda Üç Özel 911!

Disney ve Pixar'ın merakla beklenen yeni filmi Toy Story 5 henüz vizyona girmeden otomobil dünyasında büyük ses getiren bir iş birliğine ev sahipliği yapıyor. Porsche, Pixar ile birlikte Woody, Buzz Lightyear ve Jessie karakterlerinden ilham alan üç adet özel Porsche 911 modeli geliştirdi. Her birinden sadece bir tane üretilen araçlar Toy Story ve Porsche sevenleri kendisine hayran bırakacak.

Porsche Neden Toy Story 5 İçin Özel Otomobiller Geliştirdi?

Porsche ve Pixar arasındaki iş birliği aslında yeni değil. İki şirket daha önce Cars filmindeki Sally Carrera karakterinden esinlenen "Sally Special" isimli özel bir Porsche üretmişti. Alman üretici bu özel aracı daha sonra açık artırmada satarak milyonlarca dolar bağış toplamıştı.

Bu sefer sıra Toy Story evrenine gelmiş gibi görünüyor. Porsche'nin kişiselleştirme departmanı olan Sonderwunsch ekibi, Pixar tasarımcılarıyla birlikte çalışarak Toy Story'nin en ikonik üç karakterini Porsche 911 modellerine dönüştürdü. Amaç yalnızca dikkat çekici otomobiller üretmek değil; aynı zamanda Sally Carrera'da olduğu gibi çocuklara yönelik yardım kuruluşlarına destek sağlamak.

Toy Story Temalı Porsche'ler Hangi Modellerden Oluşuyor?

Porsche ve Pixar her bir karakter için farklı bir Porsche 911 modeli tercih etmiş. Buna göre Buzz Lightyear için 911 GT3 RS; Jessie için Porsche 911 Targa 4 GTS ve Woody için ise Porsche 911 Carrera T modelleri kullanılmış. Bir başka deyişle bu otomobiller her anlamda tamamen benzersiz. Bahsi geçen araçlardan ikinci bir örnek bulunmuyor. Porsche, bu özel araçlardan sadece bir tane üretileceğinin altını çiziyor.

Buzz Lightyear Temalı Porsche 911 GT3 RS Nasıl Görünüyor?

Üçlü arasında en dikkat çekici model şüphesiz Buzz Lightyear temalı Porsche 911 GT3 RS oldu. Araç, Buzz'ın meşhur uzay kıyafetinden ilham alan beyaz, yeşil ve mor renklere sahip. GT3 RS'in devasa arka kanadı ise karakterin açılır kanatlarını temsil edecek şekilde yeniden yorumlanmış.

Buzz Lightyear temalı araçta bunların yanı sıra Weissach performans paketi, özel Space Ranger logolu magnezyum jantlar, Lightyear yazılı özel Goodyear lastikler yer alıyor. İç mekanı da özelleştiren Porsche, yeşil emniyet kemerleri, Buzz temalı özel iç mekân detayları, "To Infinity and Beyond" yazılı aydınlatmalı kapı eşikleri ile benzersiz bir iç mekan tasarlamış.

Jessie Temalı Porsche 911 Targa 4 GTS'de Hangi Tasarım Farkları Bulunuyor?

Toy Story'nin sevilen kovboy karakteri Jessie, Porsche 911 Targa 4 GTS ile temsil edilmiş durumda. Araçta bu etkinlik için özel olarak geliştirilen "Jessie White Metallic" isimli yeni bir renk kullanılıyor. Aracın özel rengi karakterin gömleğindeki inci düğmelere gönderme yapıyor.

Jessie temalı 911 Targa 4 GTS ayrıca kırmızı renkteki targa tavanı, kırmızı ve sarı şeritler ile diğer tüm 911'lerden ayrılıyor. Yeni modelin iç mekanı da Jessie'den nasibini almış görünüyor. Kot kumaş görünümüne sahip özel döşemeler, inek desenli paspaslar, "YEE HAW!" yazılı kapı eşikleri bulunuyor. Porsche'nin bu model için geliştirdiği denim kumaşın ilerleyen dönemde Sonderwunsch müşterilerine de sunulabileceği belirtiliyor.

Woody Temalı Porsche 911 Carrera T'yi Özel Kılan Detaylar Neler?

Woody temalı Porsche 911 Carrera T, diğer iki modele göre daha sade görünse de oldukça ilginç mühendislik çalışmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Porsche tasarımcıları, Woody'nin ikonik kot pantolonunu otomobil boyasına yansıtabilmek için özel bir boya teknolojisi geliştirmişler. Araca özellikle yakından bakıldığında gerçekten denim bir kumaş görüntüsü karşımıza çıkıyor.

Dışarda kırmızı detaylara yer verilen Woody temalı 911 Carrera T'nin detaylarında küçük Woody çıkartmalarını da görmek mümkün. Bunların yanı sıra iç mekanda retro kahverengi deri döşeme, şerif yıldızı detaylı vites topuzu, ahşap ve kovboy temalı tasarım unsurlarını görüyoruz. Aracın kapı eşiğinde ise "Ride Like the Wind!" yazısı bizleri karşılıyor.

Toy Story 5 Temalı Porsche 911 Modelleri Satışa Çıkacak mı?

Porsche, üç aracın da ilerleyen dönemde açık artırma yoluyla satılacağını duyurdu. Alman üretici, satıştan elde edilecek gelir Big Brothers Big Sisters of America, American Red Cross, Starlight Children's Foundation kurumlarına bağışlayacak. Şirket, daha önce Sally Carrera temalı Porsche satışından milyonlarca dolar gelir elde etmişti. Şimdi ise bu üç özel otomobil ile çok daha yüksek bağış rakamları toplanabilir.

Toy Story 5 Ne Zaman Vizyona Girecek?

Toy Story 5, 19 Haziran 2026 tarihinde dünya genelinde sinemalarda gösterime girecek. Filmde Woody karakterini yeniden Tom Hanks, Buzz Lightyear karakterini ise Tim Allen seslendirecek. İlk etapta sinemalarda izleyebileceğimiz yapımın sonrasında ise Disney+ platformunda yayınlanması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Disney ve Porsche tarafından 911 modellerinin her biri ayrı güzel. Her bir detayında Buzz, Jessie ve Woody'den izler gördüğümüz araçlar Toy Story sevenlerin favorisi olacaktır. Bu güzel tasarımların yanı sıra araçların satışından elde edilecek gelirin hayır kurumlarına bağışlanacak olması en önemli detay.

Porsche'nin Sally Carrera ile başlayan bu serüveni Toy Story ile devam ediyor. İlerleyen dönemde Porsche modellerini farklı Pixar çizgi filmlerinden karakterlerle görebiliriz. Umarım bu tür yardım etkinlikleri diğer tüm markalardan da görürüz. Bu sayede hem gözlerimiz bayram eder hem de bu araçlar sayesinde ihtiyacı olan insanlara yardım edilir.