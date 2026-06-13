Efsane Serinin Üçüncü Oyunu Yolda! Oynanış Fragmanı Paylaşıldı

A Plague Tale serisinin büyük bir merakla beklenen üçüncü oyunu Resonance: A Plague Tale Legacy'nin uzun oynanış videosu yayınlandı. Bununla birlikte oyunun nasıl bir deneyim sunacağı hakkında fikir edinmek de mümkün hâle geldi. Görünüşe bakılacak olursa oldukça oyuncuları oldukça kapsamlı bir geliştirme sürecinden geçmiş bir yapım bekliyor.

Resonance: A Plague Tale Legacy Nasıl Bir Oyun Olacak?

Resonance: A Plague Tale Legacy, geçmişini hatırlamaya çalışan Sophia adında bir karakteri merkezine alacak. Oyunda bir yandan bulmacaları çözüp kayıp parçaları birleştirerek karakterin geçmişine ışık tutarken diğer yandan da peşinizdekilerden kaçmanız gerekecek. Oyunda son derece tehlikeli yollardan geçeceksiniz.

Yeni yayınlanan oynanış fragmanına göre oyun özellikle gizli hareket etmeyi gerektirecek. Işığı yönlendirerek hareket etmeniz gereken yerler de olacak. Bu anlarda mantıklı düşünüp hareket etmek gerekecek. Oyunda düşmanlara karşı aşırı hareketli davranmaya ihtiyacınız olacak. Onlardan gelen darbeleri savuşturup hızlı saldırılar yaparak ciddi bir avantaj elde edebileceksiniz. Öte yandan kanca kullanarak düşmanları yanınıza getirebilecek ya da onları tuzağa fırlatabileceksiniz.

Resonance: A Plague Tale Legacy Hangi Dönemde Geçecek?

Oyun iki farklı dönemde geçecek. Çoğunlukla A Plague Tale: Requiem'in 15 yıl öncesinde geçecek ama bazı zamanlarda geçmiş anılar canlanacak ve Minos Dönemi'ne ait anılar göreceksiniz. Bu dönemde Theseus'un gözünden göreceğiz. Genel olarak daha zorlu bölümler içerecek ve doğru hamlelerde bulunmayı gerektirecek.

Resonance: A Plague Tale Legacy'nin Fiyatı Ne Kadar?

Resonance: A Plague Tale Legacy şu an ön siparişe açık durumda. Hangi platformdan alındığına bağlı olarak fiyatı da değişiklik gösteriyor. Steam'de 34.99 dolar (1.617 TL), Epic Games'te 2 bin 600 TL, Xbox'ta 2 bin 579 TL (Game Pass Ultimate abonelerine ücretsiz olacak) ve PlayStation'da 2 bin 579 TL karşılığında alınabiliyor.

Resonance: A Plague Tale Legacy'de Türkçe Dil Desteği Olacak mı?

Aksiyon oyunları arasında yer almaya hazırlanan Resonance: A Plague Tale Legacy, Türkçe dil desteğine sahip olacak fakat İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde olduğu gibi bu durum seslendirme için geçerli olmayacak. Sadece arayüz ve altyazı için Türkçe destek sunulacak.

Resonance: A Plague Tale Legacy Ne Zaman Çıkacak?

Resonance: A Plague Tale Legacy, 27 Ağustos 2027 tarihinde piyasaya sürülecek. Focus Entertainment tarafından yayınlanan ve Asobo Studio tarafından geliştirilen yapım, Xbox Series X / S, PlayStation 5 ve PC için piyasaya sürülecek. PC tarafında hem Epic Games hem Steam üzerinden alınıp oynanabilecek.

Editörün Yorumu

Resonance: A Plague Tale Legacy'nin yeni yayınlanan oynanış videosunun oyuncuları epey heyecanlandırdığını düşünüyorum. Aşina olduğumuz dövüş mekanikleri bulunuyor ama son vuruşları oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Bu arada anıların da oldukça acımasız göründüğünü söyleyebilirim.