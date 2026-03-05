Google'dan Bomba Özellik! Sinematik Sunumlar Yapabileceksiniz

Yapay zeka destekli araçlarla birlikte sunum oluşturmak inanılmaz kolay bir hâl aldı. Ne var ki bu araçlarla oluşturulan sunumlarda bir tek tiplik söz konusuydu ve genel olarak ilgi çekici olduğu söylenemezdi. Bunun farkında olan Google, genel olarak araştırma odaklı aracı NotebookLM için yeni bir özellik geliştirdi. Bununla beraber çok kaliteli sinematik sunumlar oluşturmak mümkün hâle geldi.

NotebookLM, Sinematik Sunum Özelliğine Kavuşuyor

NotebookLM'nin sinematik video sunumları oluşturmayı sağlayan yapay zeka destekli aracı, ilk olarak İngilizce dilini kullanan Google AI Ultra abonelerine sunuldu. Yakında Türkiye'deki kullanıcıların da erişimine açılması beklenen özellik, araştırma asistanında şimdiye kadar mevcut olan video özetine benzer şekilde çalışıyor ancak tekdüze bir ilerleme söz konusu değil.

Bu aracı kullanan kişiler, önce bir PDF ya da metin veriyor. Daha sonra aracı devreye alarak kullanılan bilgilerden hareketle bir sinematik sunum elde edebiliyor. Bu videolarda yalnızca verilen metin okunmuyor, konu görsellerle destekleniyor. Genel olarak hareketli bir sunum ortaya çıkıyor.

Kullanıcılar, sesli özetlere benzer şekilde bu videonun nasıl bir şey olacağını da belirleme imkânına sahip. Örnek olarak bir hedef kitlesi belirleyebilirsiniz. Videonun eğer çocuklara yönelik olduğunu belirtirseniz anlatım tarzı da çocukların anlayacağı şekilde olur. Eğer çok aksiyon dolu bir film hakkında sunum hazırlayacaksanız bunu ayrıyeten belirtebilirsiniz. Bu durumda da elde edeceğiniz sunum daha harekete geçirici olur.

NotebookLM'in Sinematik Sunum Aracı Kimlere Hitap Ediyor?

NotebookLM'e eklenen bu yeni sinematik sunum videoları oluşturma aracı hem öğrenci hem çalışanlara hitap ediyor. Hatta sadece sunum hazırlamak için de kullanmayabilirsiniz. Bunun yanında ders notlarınızı ya da incelemeniz gereken upuzun belgeleri 2-3 dakikalık dikkat çekici videolar elde etmek için tercih edebilirsiniz.

NotebookLM'in Sinematik Sunum Videoları Paylaşılabiliyor mu?

NotebookLM'de oluşturulan sinematik videolar doğrudan Google Drive üzerinden paylaşılabiliyor. Ayrıca hâlihazırda bir klasik sunumunuz varsa onun da içine yerleştirme seçeneğiniz bulunuyor. Bu yönüyle kullanıcılara ekstra bir iş çıkarmıyor. Videolar oluşturulduktan sonra kullanıma hazır hâle geliyor. Böylece kullanıcılar da sunum oluşturma sürecinin tamamen dışında kalıyor.

NotebookLM Nasıl Kullanılır?

Google'ın NotebookLM aracını açın.

"Yeni not defteri oluştur" seçeneğine basın.

Elinizde bir kaynak yoksa "Web'de yeni kaynaklar arayın" kısmına ne üzerinde çalıştığınızı yazın.

"Hızlı Araştırma" ve "Deep Research" (Kapsamlı Araştırma) seçeneklerinden birini işaretleyin.

İsteminizi gönderdikten sonra konu ile ilgili kaynaklar toplanmaya başlanacaktır.

Hâlihazırda kaynaklara sahipseniz sol kısımdan "Kaynak ekle" seçeneğine basın.

Dosya yükleme, web siteleri, Drive ya da kopyalanan metin seçeneklerinden birine basın.

Kaynaklar derlendikten sonra sağ kısımdaki "Studio" bölümünden kullanmak istediğiniz aracı seçin.

Amacınız eğer sunum oluşturma, sesli özet çıkarma ve benzeri şeyler değilse sohbet kısmından sorularınıza kaynaklara başvurarak yanıt almayı tercih edebilirsiniz.

NotebookLM'de Hangi Araçlar Var?

Sesli Özet: Hareket hâlindeyken bile dinleyebileceğiniz bir sesli özet oluşturur.

Hareket hâlindeyken bile dinleyebileceğiniz bir sesli özet oluşturur. Videolu Özet: Basit animasyonlarla desteklenen videolar üretir.

Basit animasyonlarla desteklenen videolar üretir. Zihin Haritası: Kaynaklardan hareketle bir zihin haritası hazırlar.

Kaynaklardan hareketle bir zihin haritası hazırlar. Raporlar: Kaynaklara dayanan raporlar elde etmenizi sağlar.

Kaynaklara dayanan raporlar elde etmenizi sağlar. Bilgi Kartları: Kaynaklardaki bilgileri çeşitli kaynaklarla sunarak öğrenme sürecini kolaylaştırır.

Kaynaklardaki bilgileri çeşitli kaynaklarla sunarak öğrenme sürecini kolaylaştırır. Test: Kaynaklara dayanan sorular oluşturur.

Kaynaklara dayanan sorular oluşturur. İnfografik: Kaynaktaki bilgileri görselleştirir.

Kaynaktaki bilgileri görselleştirir. Slayt Sunusu: Kaynaktaki bilgileri klasik slayt sunumuna dönüştürür.

Kaynaktaki bilgileri klasik slayt sunumuna dönüştürür. Veri Tablosu: Kaynaklardan hızlıca veri tablosu elde eder.

Editörün Yorumu

NotebookLM'in şimdiye kadar en az değer gören yapay zeka araçlarından biri olduğunu düşünüyorum. Pek çok kullanıcı, Gemini ve ChatGPT gibi klasik sohbet botlarına yoğunlaşıyor. Ancak NotebookLM'in hazır bir şeyler isteyenler için çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum.

Normalde tüm gününüzü alabilecek işleri birkaç dakika içinde yapabilmesi harika. Pek çok kişi sadece sunum oluşturmak için tercih ediyor ama yukarıda sıraladığımız araçlardan da görebileceğiniz üzere sunumdan çok daha fazlasını elde edebilirsiniz. Bence yapay zekayı sadece sohbet botlarından ibaret görmeyi bırakıp bu tür araçlara da bir şans vermek gerekiyor.