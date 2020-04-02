Corona Virüsü, Google Hangouts Meet'e Olan İlgiyi Artırdı

Corona virüsü salgını hayatı büyük ölçüde etkiliyor. Uzmanlar zorunda olmadıkça dışarı çıkmamamız konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Pek çok şirket salgından büyük ölçüde olumsuz etkilenirken, pek çok bilgisayar programı ve cep telefonu uygulaması şirketleri salgından olumlu yönde etkilendi. Corona virüs salgınının olumlu yönde etkilediği uygulamalardan biri ise Google Hangouts Meet.

2017 yılında kullanıcılara sunulan Google Hangouts Meet uygulaması, kurumsal video konferansını mümkün kılan bir uygulama. Şirket, premium üyelerine 100 bin izleyiciye kadar canlı yayın yapma imkanı, 250 katılımcıya kadar toplantı gerçekleştirebilme imkanı ve aramalarını Google Drive'a kaydetme imkanı sunuyor.

Ocak Ayına Göre 25 Kat Fazla Kullanım

Google şirketi Hangouts Meet ve diğer uygulamalarında, Corona virüsü salgını sonrasında muazzam bir kullanıcı artışı gerçekleştiğini açıkladı. Açıklamada, Hangouts Meet uygulamasının günlük kulllanım sayısının Ocak ayı ile karşılaştırıldığında 25 kat arttığı ve son haftalarda günlük büyümenin %60 civarında olduğu belirtildi.

Hangouts Meet uygulamasıyla birlikte, öğretmen ve öğrencilerin çevirim içi iletişim kurmalarına imkan tanıyan Google Classroom uygulamasında da ciddi oranda bir artış gözlendiğini belirten yetkililer, açıklamada; artan talebe karşılık veri tabanının yeterli olduğunun, talebin rahatlıkla karşılanabileceğinin altını çizdi.