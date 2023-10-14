Counter-Strike 2 Oyuncuları Dikkat: Bu Özelliği Kullanırsanız Ban Yiyebilirsiniz!

Eğer AMD ekran kartına sahip bir Counter-Strike 2 oyuncusuysanız, dikkat etmeniz gerekiyor. Valve, şirketin en son ekran kartı sürücüsünün, etkinleştirildiği takdirde Steam VAC yasağına neden olacak yeni bir özellik getirdiği konusunda uyardı.

AMD'nin yeni yayınlanan Adrenalin Edition 23.10.1 sürücüsü, diğer şeylerin yanı sıra, Counter-Strike 2 için Anti-Lag+ desteği ekliyor ve bu da ilk bakışta tamamen işe yarayacak bir şeymiş gibi görünüyor.

AMD'nin Anti-Lag+ Özelliğini Açarsanız Ban Yiyebilirsiniz

Ne yazık ki, Anti-Lag+ özelliğinin çalışma şekli Counter-Strike 2'de ban yemeniz ile sonuçlanıyor.

Valve'ın X'te paylaştığı bir gönderide uyardığı üzere AMD yeni bir sürücü güncellemesi getirip bu durumu düzeltmediği takdirde bu özelliği açan herkes Counter-Strike 2'den banlanacak.

İyi haber şu ki, VAC yasakları normalde "kalıcı, tartışılmaz ve kaldırılamaz" olsa da Valve bugün AMD kaynaklı yaşanan durumla ilgili bu sorun yüzünden banlanan kullanıcıların banlarının açılabileceğini belirtti.

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