Counter-Strike 2, En Kötü İncelemelere Sahip Valve Oyunu Oldu!

Görünüşe göre Counter-Strike topluluğu, Counter-Strike 2 güncellemesinden pek de memnun değil, öyle ki eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.

Eylül ayının başında Valve, Counter-Strike'ın yeni nesli olarak görülen Counter-Strike 2'yi piyasaya sürdü ancak en sıradanından en seçkinine kadar oyuncular birçok konuda şikayetlerini dile getirdi.

Steam'de Counter-Strike 2 şu anda Valve'ın en kötü puan alan oyunu hâline geldi.

Oyuncular Valve'a Tepkisini Gösteriyor

Left 4 Dead'den Portal'a kadar tüm Valve oyunları arasında şu anda hiçbiri Counter-Strike 2'den daha kötü incelemelere sahip değil. Steam'de oyunun son incelemeler kısmı 'Karışık' ve toplamda neredeyse bir milyon yorum olumsuz olarak değerlendirilmiş durumda.

Hitbox sorunlarından sunucuların 'sub tick' yapısıyla ilgili endişelere ve hatta hilecilerin artmasına kadar oyuncuların eleştiri oklarını yönelttiği pek çok konu var.

Kısa bir süre önce, profesyonel bir oyuncu olan Oleksandr 's1mple' Kostyliev, Counter-Strike 2'yi eleştirerek, oyuncuların yaşadığı sorunlar nedeniyle birkaç ay boyunca oyuna girmemeleri gerektiğini vurguladı.

Peki siz Counter-Strike 2'yi deneme fırsatı yakaladınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.