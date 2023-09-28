Merakla Beklenen Counter-Strike 2 Resmî Olarak Çıktı!

Counter-Strike 2'nin 27 Eylül'de çıkacağıyla ilgili birçok haber yapıldı. Oyunun yükseltilmiş sürümü büyük bir merakla bekleniyordu. Nihayet beklenen haber geldi ve tahmin edildiği gibi eylül ayı bitmeden oyunun resmî çıkışı gerçekleşti.

Uzun süredir çıkması beklenen Counter-Strike 2, Türkiye saatiyle tam olarak 00.00'da çıkış yaptı. Valve tarafından piyasaya sürülen oyunun son geliştirmesi şimdiden büyük ilgi gördü.

Efektleri Çok Beğenildi!

Dünyada milyonlarca oyuncusu olan oyunun güncellemesinde bulunan efektler çok beğenildi. Oyundaki aydınlatma sistemleri dikkat çekti. Patlamalar, mermi izleri, su parçacıkları, namlu alevleri ve darbe efektleri oldukça gerçekçi bulundu.

Source 2 motoru kullanılarak oluşturulan Counter-Strike 2, 35 GB'lık bir depolama alanını kaplıyor. Oyunun kurulumundan önce eğer bilgisayarda yeterli miktarda boş alan yoksa oynanmayan diğer oyunların silinmesi tavsiye ediliyor.

Oyuncular Counter-Strike 2'yi hâlâ deneyimlemediyse Steam'den ücretsiz olarak oynayabilir. Global Offensive’de yer alan silahlar ve yeni haritaları keşfedebilir. Ayrıca harita yükseltemelerindeki yeni atış makinelerini ve sis bombalarını fark edeceklerdir.

Daha önce hakkında sosyal medyada birçok iddia ve söylenti çıksa da oyuncular nihayet kendi deneyimleriyle oyun hakkında varsayımlarda bulunabilecek. İlerleyen günlerde oyunun iyi ve kötü yanlarıyla ilgili daha çok yorum yapılacağı kesin.

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