Counter-Strike 2 macOS Desteği Gelecek mi? Valve Açıkladı!

Valve, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Counter-Strike 2'nin macOS'a gelip gelmeyeceğine yönelik soruları yanıtladı. Şirket, oyuna yeterli oyuncu sayısı olmaması nedeniyle macOS desteği getirmeyeceğini açıkladı.

Valve konu ile ilgili aldığı kararı Steam destek sayfası üzerinden yayınladı.

Counter-Strike 2 nihayet çıkışını yaptı. Siz de hemen CS2 indirin ve yılların eskitemediği bu FPS oyununda kendinizi kanıtlayın.

"Teknoloji ilerledikçe, DirectX 9 ve 32 bit işletim sistemleri de dâhil olmak üzere eski donanımlara yönelik desteği durdurma gibi zor bir karar aldık. Benzer şekilde artık macOS'u da desteklemeyeceğiz.

Bundan böyle Counter-Strike 2 yalnızca 64-bit Windows ve Linux'u destekleyecek."