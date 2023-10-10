Counter-Strike 2 macOS Desteği Gelecek mi? Valve Açıkladı!
Valve, Counter-Strike 2'ye macOS desteği gelip gelmeyeceği ile ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar!
Valve, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Counter-Strike 2'nin macOS'a gelip gelmeyeceğine yönelik soruları yanıtladı. Şirket, oyuna yeterli oyuncu sayısı olmaması nedeniyle macOS desteği getirmeyeceğini açıkladı.
Valve konu ile ilgili aldığı kararı Steam destek sayfası üzerinden yayınladı.
Counter-Strike 2, macOS Cihazlarda Oynanamayacak
"Teknoloji ilerledikçe, DirectX 9 ve 32 bit işletim sistemleri de dâhil olmak üzere eski donanımlara yönelik desteği durdurma gibi zor bir karar aldık. Benzer şekilde artık macOS'u da desteklemeyeceğiz.
Bundan böyle Counter-Strike 2 yalnızca 64-bit Windows ve Linux'u destekleyecek."
Counter-Strike 2'nin yayınlanmasıyla oyuna yaklaşık 26 GB'lık bir güncelleme geldi ancak macOS kullanıcıları bu güncellemeyi yükledikten kısa bir süre sonra oyunun artık erişilebilir olmadığını fark ettiler.
Valve, macOS Kullanıcılarına İade Yapacak
Valve, macOS desteğini kesmesini açıklamasıyla birlikte artık Mac oyuncularının CS:GO oynama sürelerinin çoğunun macOS'ta olması ve Counter-Strike 2 Sınırlı Test duyurusu (22 Mart 2023) ile Counter-Strike 2'nin lansmanı (27 Eylül 2023) arasında Mac'te CS:GO oynamış olmaları hâlinde, Prime Status Upgrade'lerini ne zaman satın aldıklarına bakılmaksızın Prime Status Upgrade iadesi almaya hak kazanacaklarını söyledi.
Counter-Strike 2 (CS 2) Sistem Gereksinimleri
Counter-Strike 2 (CS 2) sistem gereksinimleri, Valve şirketinin yenilenen FPS oyununu oynamak isteyen oyuncular için büyük bir öneme sahip çünkü PC, oyunun gereksinimleri karşılamıyorsa kasma sorunu yaşanır.
Valve, geri ödemeleri 1 Aralık 2023 tarihine kadar gerçekleştirecek. Peki siz alınan bu kararla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR