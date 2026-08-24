8200 mAh Bataryalı Android Tablet Tanıtıldı! Kalem Desteğine Sahip

Infinix yeni bir tablet tanıttı. Bununla birlikte Xpad 30 Pro'nun özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. Tablette MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Helio işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.

Infinix Xpad 30 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 11 inç

11 inç Ekran Teknolojisi: TFT

TFT Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Parlaklığı: 550 nit

550 nit İşlemci: Helio G200 Ultimate

Helio G200 Ultimate RAM: 4 GB, 6 GB ve 8 GB

4 GB, 6 GB ve 8 GB Depolama: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Arka Kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Batarya: 8.200 mAh

8.200 mAh Hızlı Şarj: 18W

Infinix Xpad 30 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

11 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, TFT ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 550 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülüyor.

550 nit parlaklık, kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir ancak dışarıdayken güneş ışığı atlında ekranı görmek oldukça zor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 90Hz, 60Hz'ye kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

Infinix Xpad 30 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Infinix'in yeni tableti gücünü Helio G200 Ultimate işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı orta ayarlarda ortalama 59 FPS, battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ise ortalama 40 FPS, MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i yüksek ayarlarda ortalama 82 FPS, MOBA oyunu League of Legends: Wild Rift'i ise yüksek ayarlarda 84 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Giriş seviyesi bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Infinix Xpad 30 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Ön yüzeyde de aynı kamera çözünürlüğüne ve aynı diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Infinix Xpad 20 Pro'da 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Infinix Xpad 30 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Infinix'in yeni tabletinde 8.200 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. 6,6 mm kalınlığında ve 476 gram ağırlığında olan tablet, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Tablet ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada serinin bir önceki modeli Infinix Xpad 20 Pro'da 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Infinix Xpad 30 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xpad 30 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Hot 60i dahil olmak üzere Infinix'in pek çok telefonu satılıyor ancak XPAD 20 Pro satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda XPAD 30 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Infinix Xpad 30 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Infinix Xpad 30 Pro için 227 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte tablet 10 bin 911 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 13 bin TL civarında olabilir. Infinix Xpad 30 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Bir tablette yenileme hıız ve işlemci gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz etkileyebiliyor. Xpad 30 Pro'nun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu da önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada 8.200 mAh batarya kapasitesi için 18W şarj hızının düşük olduğunu düşünüyorum.