Uzmanlar Uyardı: Aşı Dolandırıcıları Böyle Kandırıyor

Siber güvenlik analistleri ve internet uzmanları COVID-19 aşı dolandırıcılarına karşı uyarıyor. Yakın zamanda Türkiye'ye gelecek olan Koronavirüs aşılarıyla ilgili dolandırıcı avına düşmemek için neler yapmalısınız?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık tarafından yapılan açıklamalara göre Koronavirüs aşısına ilişkin oltalama (phishing) ve SMS dolandırıcılığı (smishing) tehditleri başlamış durumda. Kırık, aşının ülkemize gelmesiyle birlikte insanların rahatça kandırılabileceğini düşünüyor.

"Aşının devlet tarafından Türkiye'ye getirileceğinin açıklanmasının ardından sanal dolandırıcılar bunu fırsat bildi. Gerek sponsorlu reklamlarla, gerek e-postalarla, gerekse de telefonlara gönderilen kısa mesajlar aracılığıyla vatandaşlar mağdur edilmeye başlandı."

COVID-19 aşı dolandırıcılarından nasıl korunabilirsiniz?

Siber hırsızların aşama aşama ilerlediklerini, vatandaşlara yolladıkları mesajdaki linke tıklamaları gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Koronavirüs dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaya çağırıyor. "Vatandaşlar bu linklere tıkladıktan sonra telefonun ve hesapların kontrolü dolandırıcılara geçiyor" diyen Kırık şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığının sitesiyle aynı görünen sahte bir internet sitesine yönlendiriliyor. Buradan e-devlet şifrelerinin girilmesi isteniyor. Vatandaşların sahte ara yüze bu bilgileri girmesiyle tüm veriler siber hırsızların veri tabanına aktarılıyor. Böylece e-devlet şifreleri rızaları dışında siber hırsızların eline geçiyor. Bundan sonra büyük mağduriyetler yaşanabiliyor

E-postalar üzerinden gelen bağlantılara kuşkulanmayıp tıklandığı takdirde 'Truva atı' yükleyiciler devreye giriyor. Sistem, siber korsanlar tarafından ele geçiriliyor. Böylece kullanıcının bilgisi olmadan cihazıyla ilgili her türlü işlem gerçekleştiriliyor."

Ayrıca vatandaşlarla sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçildiğine dikkat çeken Kırık, "Twitter'daki direkt mesajlar ya da diğer sosyal medya uygulamalarından gelen mesajlardaki linkler tıklandığı andan itibaren kullanıcının cihazı ele geçiriliyor" ifadelerini kullandı. Koronavirüs aşısıyla ilgili tüm duyuruların resmi kanallardan yapılacağını belirten Doç. Dr. Kırık, telefonlara gönderilen linklerin tehlikesine dikkat çekti:

"Dijital bir gönderinin içeriğinde resmi logoların olması, o gönderinin meşru olduğu anlamına gelmez. Bu tür saldırılardan korunmak isteniyorsa, tüm cihazlarında kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanmalıdır."