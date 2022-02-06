Covid-19 ile İnsülin Seviyesi Arasındaki İlişki İncelendi: Covid-19 Riskini Düşürüyor

2019 yılında ortaya çıkan ve halen tüm dünyada milyonlarca ölüme neden olan koronavirüs pandemisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Yapılan araştırmalardan biri de Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rasim Küçükkusta tarafından kaleme alındı. Covid-19 ile insülin seviyesi arasındaki bağlantıyı inceleyen Rasim Küçükusta, insülin seviyesini düşürmenin koronavirüs riskini azaltabileceğini söyledi.

2019 yılında dünyada görülmeye başlanan ve 2020 yılında Türkiye’ye de sıçrayan Covid-19 pandemisiyle mücadele çalışmaları sürüyor. Son olarak ortaya çıkan Omicron varyantı, vatandaşlar üzerinde endişeye neden olurken, Omicron varyantı için özel aşılar da geliştiriliyor. Vaka sayılarının Türkiye’de 100 bin seviyelerine kadar ulaşması, vatandaşların endişesini artırıyor.

İnsülin Seviyesini Azaltmak Covid-19 Riskini Düşürüyor

Oslo Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre; yüksek insülin seviyeleri diyabetik, obez ve yaşlı grubunda yer alan kişilerin koronavirüse daha yatkın olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle Covid-19 riskini azaltmak için insülin direncini düşürmenin etkisi olabileceği ifade edildi.

Yapılan araştırma raporunda; yağ dokusunda bulunan ve GRP78 ismi verilen bir proteinin, spike proteini yoluyla hücreye giren SARS-CoV-2’nin girişini kolaylaştırdığı ifade edildi. Uzmanlar, insüline maruz kalan hücrelerde spike proteininin direkt olarak bağlandığı GRP78’in ekspresyonunu, yani fonksiyonel protein üretimini artırdığını söyledi.

Bunun yanı sıra metformin gibi diyabet ilaçlarının GRP78’in ekspresyon seviyelerini azaltabildiği; bu durumun da COVID-19 riskinde azalmaya yol açabileceği vurgulandı.

Öte yandan araştırmada görev alan bilim insanları, fareler üzerinde de deneyler yürüttü. Yapılan deneylerde egzersiz ve kalori kısıtlaması gibi faktörlerin yağlı dokularda GRP78 ekspresyonunu azaltabildiği ortaya çıktı.

Buna göre; diyabetik, obez ve yaşlı kişilerin yüksek insülin seviyesi sebebiyle daha büyük risk altında olduğu ve egzersiz gibi faktörlerin COVID riskini azaltmada önemli olduğu ortaya çıktı.

İnsülin Tedavisi COVID-19 Kaynaklı Ölüm Riskini Artırıyor

Bunun yanında yapılan araştırmada, insülin tedavisinin koronavirüs sebebiyle meydana gelen ölümleri de artırabildiğinin altı çizildi. Önceki araştırmalardan verilen örneklere göre; insülin tedavisi gören hastalarda koronavirüs kaynaklı ölüm riskinin yüzde 27,2, diğer diyabet ilaçları ile tedavi gören hastaların riskinin ise yüzde 3,5 olduğu ifade edildi.

Ayrıca metforminin koronavirüs sebepli ölüm riskini nasıl etkilediğinden de bahseden Küçükusta, Çin’de yürütülen bir araştırmayı örnek verdi. Verilen araştırma örneğinde; metformin kullanan ve kullanmayan 283 şeker hastası incelendiği ve karşılaştırıldığı görüldü. Araştırma sonucunda, hastaneye yatma riskinde bir fark görülmediği; ancak ölüm riskinde düşüş yaşandığı kaydedildi. Metformin kullananlarda riskin yüzde 2,9, diğerlerinde ise yüzde 12,3 olduğu belirlendi ve riskin dört kat azaldığı ortaya çıktı.

Son olarak Rasim Küçükusta, obezite ve diyabetin koronavirüs ile ilişkili olduğunu ve ölüm riskini önemli derecede arttığını söyledi. İnsülin direncini dikkate almadan COVID ile mücadele edilmemesi gerektiğini vurgulayan Küçükusta, konunun daha fazla dikkate alınması gerektiğini tekrar hatırlattı.