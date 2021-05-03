Covid-19 Yayılımı Yaz Aylarında Azalıyor: Harvard Araştırması

Covid-19 yayılımı yaz döneminde daha düşük olabilir. Harvard Üniversitesi ve Çin Tıp Bilimleri Akademisi'ndeki ortak bir ekip tarafından yürütülen son çalışma, ekvatoral bölgelerde Koronavirüs yayılımının azaldığını gösteriyor. Bunun temel sebebi ise güneş ışığı olabilir.

Koronavirüs muhtemelen mevsimsel durumlardan etkilenen bir virüs, ancak yeni yapılan bir çalışma, yaz aylarında yayılma riskinin azaldığını gösteriyor.

ABD'deki Harvard Üniversitesi ve Pekin'deki Çin Tıp Bilimleri Akademisi'nden bir araştırma ekibi, dünya haritalarının görsel bir incelemesini yaptı. Koronavirüs hastalığının ekvatora daha yakın, ısı ve nemin yüksek olduğu ülkelerde daha az yayıldığını fark ettiler.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan bulgular, ülkelerin yaz aylarında yeni Covid-19 vakalarında düşüş ve kış aylarında yeniden canlanma görme olasılığının yüksek olduğunu gösterdi.

Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndan David E. Bloom'un da aralarında bulunduğu ekibin ortak açıklamasında, "Sonuçlarımız, ısı ve güneş ışığının SARS-CoV-2'nin yayılmasını azalttığı hipotezi ile tutarlıdır" ifadelerine yer verildi.

Ancak sonuçlar, hastalığın yaz aylarında ortadan kalkacağı veya ekvatora yakın ülkeleri etkilemeyeceği anlamına gelmiyor. Araştırmacılar, "Yaz aylarının daha yüksek sıcaklıkları ve daha yoğun UV radyasyonu, halk sağlığı önlemlerini SARS-CoV-2'yi içerecek şekilde alınmalıdır" dedi.

Covid-19 yayılımı yaz döneminde daha düşük

Ekip, pandeminin başlangıcından 9 Ocak 2021'e kadar 117 farklı ülkedeki Covid-19 kaynaklı vaka sayısı ile ülke enlemi arasındaki ilişkiyi inceledi. Bir ülkenin enlemindeki her bir derecelik artış için milyon kişi başına Covid-19 vakalarında yüzde 4,3 artış olduğu bulundu.

Sonuçlar, ekvatora 1.000 km'den yakın olan bir ülkenin milyon kişi başına yüzde 33 daha az vakaya sahip olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca geçtiğimiz dönemde İngiliz Tabipler Birliği ve Yale Üniversitesi'nin henüz onaylanmayan yeni çalışması, yüksek irtifida yaşayan bireylerin COVID-19'dan ölme riskinin iki kat daha düşük olduğunu gösteriyordu.

Araştırma sonucunda 230 farklı COVID-19 hastası arasında yüksek irtifada yaşayanların daha güvenilir sonuçlar ortaya koyduğu saptandı. Bu konuda net sonuçlar çıkaramayan araştırmacılar, yüksek noktalarda yaşayan insanların düşük oksijen seviyesine alışık olduğunun altını çiziyor.

Sonuç olarak Harvard çalışması, mevsimsel seyir izleyen Koronavirüs belirtilerine işaret ediyor. Grip gibi bir yayılım gösteren Covid-19, yaz aylarında azalır ve kışın yeniden ortaya çıkar.