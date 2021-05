6 Aydır ISS'te Olan Crew-1 Ekibi Dünya'ya Döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda altı ay geçiren Crew-1 ekibi Dünya'ya döndü. Geçtiğimiz Kasım ayında SpaceX'in Crew Dragon kapsülüyle fırlatılan astronotlar, dört kişilik Crew-1 görevini başarıyla tamamladı.

SpaceX Crew Dragon kapsülü, Pazar sabahı uzaydan fırladı ve Meksika Körfezi'ne iniş yaparak, rekor kıran bir görevden dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan taşıdı.

NASA'dan Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Japonya uzay ajansından bir astronot olan Soichi Noguchi, Crew Dragon kapsülüne Cumartesi binmişlerdi ve bütün geceyi 13 fit genişliğindeki otonom kapsülde geçirdiler.

NASA'nın paylaşttığı tweet'te Hopkins, "Crew-1 ve ailelerimiz adına, sadece teşekkür etmek istiyoruz. İnsanlar bir araya geldiğinde başarılabilecekler inanılmaz. Hepiniz dünyayı değiştiriyorsunuz. Tebrikler. Geri dönmek harika" dedi.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @AstroVicGlover, @Astro_illini, Shannon Walker, and @Astro_Soichi! pic.twitter.com/jEVQMyOgQT