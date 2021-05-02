6 Aydır ISS'te Olan Crew-1 Ekibi Dünya'ya Döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda altı ay geçiren Crew-1 ekibi Dünya'ya döndü. Geçtiğimiz Kasım ayında SpaceX'in Crew Dragon kapsülüyle fırlatılan astronotlar, dört kişilik Crew-1 görevini başarıyla tamamladı.

SpaceX Crew Dragon kapsülü, Pazar sabahı uzaydan fırladı ve Meksika Körfezi'ne iniş yaparak, rekor kıran bir görevden dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan taşıdı.

NASA'dan Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Japonya uzay ajansından bir astronot olan Soichi Noguchi, Crew Dragon kapsülüne Cumartesi binmişlerdi ve bütün geceyi 13 fit genişliğindeki otonom kapsülde geçirdiler.

NASA'nın paylaşttığı tweet'te Hopkins, "Crew-1 ve ailelerimiz adına, sadece teşekkür etmek istiyoruz. İnsanlar bir araya geldiğinde başarılabilecekler inanılmaz. Hepiniz dünyayı değiştiriyorsunuz. Tebrikler. Geri dönmek harika" dedi.

Crew-1 ekibi Dünya'ya geri geldi

Geçen hafta farklı bir SpaceX gemisiyle giden dört kişilik yeni mürettebat da dahil olmak üzere ISS'te yedi astronot kaldı.

Astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Japon Soichi Noguchi geçtiğimiz Kasım ayında, SpaceX tarafından yapılan bir kapsülle ISS'e gönderildi.

Bu, 2011'de Uzay Mekiği programının sona ermesinden bu yana ABD topraklarından ISS'e yapılan ilk fırlatma oldu. Aynı zamanda NASA'nın aksine özel bir şirket tarafından yürütülen ilk mürettebatlı görevdi.

Cumartesi günü ayrılan dört astronot -görevlerinin adı Crew-1- kendilerini uzaya götüren kapsülle Dünya'ya döndüler. Yanlarında sıfır yer çekimi bilimsel deneylerine ilişkin örnekler de getirdiler.

Shannon Walker, "Ekibimizin zamanı nispeten kısa olsa da, kesinlikle sonsuza dek unutmayacağım bir zaman" dedi ve şöyle devam etti: "Benimle gerçekten kalacak olan şey yoldaşlık ve dostluktur."

Dünya'ya gelen astronotlar ISS'te 168 gün geçirdiler. Glover, "Uçuş gerçekten çabuk geçti" dedi. Hopkins, "Hepimiz, tahmin edebileceğiniz gibi, iniş konusunda çok heyecanlıyız ve bu, ailelerimize geri döneceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Kalkış başlangıçta Çarşamba günü için planlanmıştı, ancak sahadaki kötü hava tahminleri nedeniyle iki kez ertelendi.

Dört kişilik yeni mürettebatın yanı sıra, ISS hala bir Amerikalı ve iki Rus'a ev sahipliği yapıyor.

Dört kişiden oluşan yeni mürettebatta NASA'dan Shane Kimbrough ve Megan McArthur, Avrupa Uzay Ajansı'ndan Thomas Pesquet ve JAXA'dan Akihiko Hoshide isimli astronotlar bulunuyor. Crew Dragon roketiyle fırlatılan astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonunda altı ay geçirecek.