Satış Rekoru Kıran Oyunda Beklenmedik Kriz! Oyuncuların Canı Sıkılıyor

Güney Koreli oyun stüdyosu Pearl Abyss tarafından yakın zamanda piyasaya sürülen Crimson Desert, çıkar çıkmaz büyük ilgiyle karşılandı. Hem dünya genelinde hem de Türkiye’de en çok satan oyunlardan biri oldu. Oyuncuların büyük çoğunluğu da oyun hakkında olumlu geri dönüşlerde bulundu. Ancak son günlerde çok sayıda oyuncu oyunla ilgili olumsuz yorum yapmaya başladı. Üstelik bu yorumların ortak sebebi birçok kişiyi şaşırttı. İşte ayrıntılar...

Crimson Desert Oyuncuları Dünyanın "Fazla Huzurlu" Olmasından Şikayetçi

Crimson Desert çıkışından kısa süre sonra büyük bir oyuncu kitlesine ulaşsa da son günlerde ilginç bir şikâyet gündeme gelmeye başladı. Özellikle oyunda onlarca hatta yüzlerce saat geçiren bazı oyuncular, haritanın belirli bölgelerinde artık yeterli düşman kalmadığını söylüyor. Oyunculara göre görevleri tamamlayıp bölgeleri temizledikten sonra aynı alanlarda yeni düşmanların ortaya çıkması oldukça uzun sürüyor.

Bu durum ise özellikle güçlü ekipmanlara ve yüksek seviyeli karaktere sahip oyuncular için tam anlamıyla can sıkıntısına yol açıyor. Üstelik o kadar güçlü hale geldikten sonra bu güçlerini test edemiyorlar. Yani Crimson Desert’ta uzun süre vakit geçiren oyuncuların ortak şikâyeti savaşacak düşman bulmakta zorluk çekmek.

Crimson Desert'a Yeni Düşmanlar Eklenecek mi?

Geliştirici şirket Pearl Abyss tarafından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak oyuncular gelişmiş ekipmanlarını deneyebilecekleri daha fazla düşman veya tekrar oynanabilir savaş alanlarının eklenmesini istiyor.

Zira benzer açık dünya oyunlarında da oyuncuların oyunun ilerleyen aşamalarında vakit geçirebileceği çeşitli içerikler bulunuyor. Pearl Abyss’in oyunculardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak oyuna yeni içerikler eklemesi bekleniyor.

Crimson Desert Nasıl Bir Oyun?

Crimson Desert, Pywel kıtasında geçen bir açık dünya aksiyon-macera oyunu. Oyuncular olarak Kliff adlı karakteri kontrol ediyoruz ve geniş bir dünyayı keşfetmeye çalışıyoruz. Şehirleri, köyleri ve vahşi doğayı dolaşırken çeşitli görevleri tamamlayarak kıtanın gizemlerini ortaya çıkarıyoruz. Savaşların önemli bir yer tuttuğu yapımda atlardan ejderhalara kadar farklı canlılarla karşılaşabiliyoruz.

Editörün Yorumu

Crimson Desert oyuncularının ortak şikâyeti oldukça ilginç olsa da bir o kadar da doğru. Ben olsam onlarca hatta yüzlerce saat ayırdığım bir oyunda güçlendirdiğim eşyaları ve karakterimi kullanarak oyundan daha fazla keyif almak isterdim. Umuyorum ki geliştirici şirket bu geri bildirimleri dikkate alarak yeni bir güncelleme yayınlar. Bunu hep birlikte göreceğiz.