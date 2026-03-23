Yılın Oyunu Olmaya Aday Crimson Desert, Büyük Engelle Karşı Karşıya

Crimson Desert, uzun bir bekleyişin ardından 20 Mart 2026 tarihinde piyasaya sürüldü. Macera ve keşif odaklı yeni oyun, kısa sürede yüz binlerce oyuncu sayısına ulaştı. Bu oldukça etkileyici bir başarı olsa da bazı eleştirmenler ve oyuncuların eleştiri oklarından da kaçamadı.

Crimson Desert'ın Geliştiricisi Hangi Tepkilerle Karşılaştı?

Eski Rockstar Games çalışanı Mike York'a göre GTA 6'nın bir şekilde beklentileri karşılayamaması durumunda "yılın oyunu" olabilecek Crimson Desert, şimdiden eleştiri yağmuruna tutuldu. Bunların odak noktasında zorlu bir oynanış sunması geliyor. Bazıları oyundaki kontrollerin çok zor olduğunu, basit bir etkileşim için bile uğraşılması gerektiğini öne sürerken bazıları da oyunda yönlendirmenin yetersiz kalmasından şikâyet ediyor.

Bilindiği üzere bu oyun daha çok keşif tarafı ile ön plana çıkıyor. Oyunculara yetersiz rehber sunulması ise bu sebepten dolayı "eksik" olarak nitelendiriliyor. En çok eleştirilen konulardan biri de görsel efektlerin abartılı olması. Çoğu oyuncuya göre bu durum, kafa karışıklığına neden olabiliyor. Buna ek olarak oyunda bir optimizasyon sorunu olduğu ifade ediliyor.

Tüm bunlara rağmen oyunun çok iyi olduğu yönler de bulunuyor. Tahmin edilebileceği üzere bunların başında dövüş sistemi geliyor. Oyuncular, Crimson Desert'ın gerçekçi vuruş hissiyatına sahip olduğu konusunda hemfikir durumda ki oyunda bir süre zaman geçirdikten sonra geliştiricilerin özellikle bu konuya ağırlık verdiği anlaşılıyor.

Crimson Desert'ta Yapay Zeka mı Kullanıldı?

Oyuncular tarafından en çok eleştirilen noktalardan biri, yapay zeka kullanılması oldu. Ancak birçok oyunun aksine Crimson Desert'ta bunlar sadece oyun içindeki bazı tablolarla sınırlı durumda. Steam'in politikasına göre bir geliştirici eğer oyunda yapay zekayı ne amaçla kullanmışsa bunu mağaza sayfasında belirtmesi gerekiyor. Bu kullanım şekli ise açıklamada yer almıyor.

Geliştirici Pearl Abyss, bu gerekliliği yerine getirmedi. Oyuncuların dikkatinden kaçmayan bu durumun ortaya çıkmasından sonra geliştiriciden açıklama geldi. Oyunda yapay zeka kullanıldığını doğrulayan Pearl Abyss, yapay zeka ile oluşturulan görsellerin oyunun geliştirme sürecinin ilk aşamalarında deneme amaçlı oluşturulduğunu, son sürümde ise kaldırmayı unuttuklarını söyledi. Geliştiriciye göre tüm içerikler denetlenecek ve yapay zeka olduğu belirlenenler oyundan kaldırılacak.

Crimson Desert'ın Oyuncu Sayısı Ne Kadar Oldu?

Açık dünya oyunları arasına katılan Crimson Desert, her şeye rağmen anlık olarak 95 bin 317 Steam kullanıcısı tarafından oynanıyor. Bu sayı, son 24 saat içinde ise 248 bin 530'a yükselmiş durumda. Bu da bize oyuncuların Crimson Desert ile ilgili ikiye bölündüğünü gösteriyor. Bir grup oyunun yetersiz ve zayıf noktalarını belirterek geliştiriciyi eleştirirken diğer grup ise bunları büyük bir sorun hâline getirmek yerine sadece oyunun keyfini çıkarmakla ilgileniyor.

Editörün Yorumu

Crimson Desert ile ilgili eleştirilerin bir kısmına hak veriyorum. Benim için bunların başında oyuna alışmanıza yardımcı olan rehberin olmaması geliyor. Daha önce hiç oynamadığım bir oyun için en azından küçük ipuçlarının bulunması iyi olabilirdi. Öte yandan yapay zeka kullanımının bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum ama şeffaflık açısından daha net şekilde belirtilmesi gerekirdi, böylece tartışmaya da yer verilmezdi.