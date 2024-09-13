Cristiano Ronaldo Rekor Kırmaya Devam Ediyor: Takipçi Sayısı 1 Milyara Ulaştı!

Dünyaca ünlü futbol oyuncusu Cristiano Ronaldo, kısa bir süre önce eşine az rastlanır bir rekora daha imza attı. Ünlü oyunucun sosyal medya hesapları toplamda 1 milyar takipçi sayısına ulaştı. Detaylar haberde.

Cristiano Ronaldo, Sosyal Ağlarda Toplamda 1 Milyar Takipçiye Ulaştı!

Tecrübeli yıldız Cristiano Ronaldo, futbol dünyasında sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve takipçileriyle içli dışlı olan futbolcuların en önünde yer alıyor. Portekizli süperstar, bu sayede hemen hemen her sosyal medya platformunda milyonlarca takipçiye sahip. Öyle ki kısa bir süre önce yıldız futbolcunun sosyal ağlardaki toplam takipçi sayısı 1 milyarı aştı. Cristiano Ronaldo, konuyla ilgili açıklama yaparak, hayranlarına teşşekür etti.

İşte Cristiano Ronaldo'nun konu hakkında yaptığı açıklama:

Tarih yazdık

1 MİLYAR takipçi! Bu sadece bir sayıdan daha fazlası

Oyuna ve ötesine olan ortak tutkumuzun, azmimizin ve sevgimizin bir kanıtı.

Madeira sokaklarından dünyanın en büyük sahnelerine kadar, her zaman ailem ve sizin için oynadım ve şimdi 1 milyarımız bir aradayız.

Yolun her adımında, inişlerde ve çıkışlarda yanımda oldunuz. Bu yolculuk bizim yolculuğumuz ve birlikte başarabileceklerimizin sınırı olmadığını gösterdik.

Bana olan inancınız, desteğiniz ve hayatımın bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim. En iyisi henüz gelmedi ve birlikte zorlamaya, kazanmaya ve tarih yazmaya devam edeceğiz.