Cristiano Ronaldo Rekor Kırmaya Devam Ediyor: Takipçi Sayısı 1 Milyara Ulaştı!

Dünyaca ünlü futbol oyuncusu Cristiano Ronaldo, kısa bir süre önce eşine az rastlanır bir rekora daha imza attı. Ünlü oyunucun sosyal medya hesapları toplamda 1 milyar takipçi sayısına ulaştı. Detaylar haberde.

Cristiano Ronaldo, Sosyal Ağlarda Toplamda 1 Milyar Takipçiye Ulaştı!

Tecrübeli yıldız Cristiano Ronaldo, futbol dünyasında sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve takipçileriyle içli dışlı olan futbolcuların en önünde yer alıyor. Portekizli süperstar, bu sayede hemen hemen her sosyal medya platformunda milyonlarca takipçiye sahip. Öyle ki kısa bir süre önce yıldız futbolcunun sosyal ağlardaki toplam takipçi sayısı 1 milyarı aştı. Cristiano Ronaldo, konuyla ilgili açıklama yaparak, hayranlarına teşşekür etti.

İşte Cristiano Ronaldo'nun konu hakkında yaptığı açıklama:

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number - it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.



From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo