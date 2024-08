Dünyadaki Büyük Felaketine Rağmen CrowdStrike "En Epik Başarısızlık" Ödülünü Aldı!

CrowdStrike'ın yayınladığı bir yazılım güncellemesi, dünyanın dört bir yanındaki Windows makinelerinin uzaktan kurtarılmasını engelleyecek şekilde arızalanmasına ve Delta gibi büyük havayollarında bile önemli kesintilere yol açmıştı. Ancak büyük hatalara rağmen ödül almayı başardı.

Dünyaca ünlü siber güvenlik firması CrowdStrike, geçtiğimiz günlerde yaşanan küresel BT kesintisinin sorumlusu olması nedeniyle, dünyanın en büyük hacker konferansı Def Con'da "En Epik Başarısızlık" ödülüne layık görüldü.

CrowdStrike accepting the @PwnieAwards for “most epic fail” at @defcon. Class act. pic.twitter.com/e7IgYosHAE