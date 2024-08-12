Dünyadaki Büyük Felaketine Rağmen CrowdStrike "En Epik Başarısızlık" Ödülünü Aldı!

CrowdStrike'ın yayınladığı bir yazılım güncellemesi, dünyanın dört bir yanındaki Windows makinelerinin uzaktan kurtarılmasını engelleyecek şekilde arızalanmasına ve Delta gibi büyük havayollarında bile önemli kesintilere yol açmıştı. Ancak büyük hatalara rağmen ödül almayı başardı.

Dünyaca ünlü siber güvenlik firması CrowdStrike, geçtiğimiz günlerde yaşanan küresel BT kesintisinin sorumlusu olması nedeniyle, dünyanın en büyük hacker konferansı Def Con'da "En Epik Başarısızlık" ödülüne layık görüldü.

CrowdStrike'a "En Epik Başarısızlık" Ödülü Verildi

Def Con'da her yıl düzenlenen Pwnie Ödülleri, siber güvenlik dünyasındaki hem başarıları hem de başarısızlıkları kutlama amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu yılki ödüller arasında mobil, masaüstü ve kripto hatalarına yönelik ödüllerin yanı sıra, "En Kötü Satıcı Yanıtı" ödülü ve kritik güvenlik açıklarını keşfeden araştırmacılara yönelik "Epik Başarı" ödülü de bulunuyordu.

CrowdStrike CEO'su Michael Sentonas, “En Epik Başarısızlık” ödülü alırken yaşadıkları deneyimin şirket için bir ders olduğunu ve hatalarından ders çıkaracaklarını belirterek, “Sentonas, "Korkunç derecede yanlış şeyler yapıldığında bile ona sahip çıkmanın çok önemli olduğunu anladık ve buna göre hareket ettik" açıklamasında bulundu.

CrowdStrike'ın bu ödülü kazanması, siber güvenlik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bir yandan şirketin hatalarından ders çıkarması ve sektörün daha güvenli hale gelmesi için çaba göstermesi beklenirken, diğer yandan da büyük siber güvenlik firmalarının bile böyle hatalar yapabileceği gerçeğini ortaya koydu.