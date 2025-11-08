Crysis 2 Remastered Çok Ucuzladı! Fırsatı Kaçırmayın

Birinci şahıs türünün unutulmaz oyunlarından Crysis 2'nin remastered sürümü aşırı ucuzladı. Yüzde 60 oranında uygulanan indirimle birlikte oyuna çok ucuza sahip olmak mümkün hâle geldi ancak bu kampanya kısa süre içinde sona erecek. Uzaylılara karşı mücadele verdiğimiz oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız acele etmenizde fayda var.

Crysis 2 Remastered'ın Fiyatı Düştü

Crysis 2 Remastered, Epic Games mağazasında indirime girdi. Normalde çok daha yüksek fiyat etiketi ile satılan oyun şu an sadece 23 TL'ye alınabiliyor. FPS türünü sevenlerin yararlanabileceği fırsat, 11 Kasım 2025 saat 19.00'da sona erecek. Bu da oyunu uygun fiyata satın almak için sadece üç gününüz olduğu anlamına geliyor.

Crysis 2 Nasıl Bir Oyun?

Crysis 2, 2020 yılında Pasifik'teki bir adada geçen ilk oyunun devamı niteliğinde olarak piyasaya sürüldü. Yeni oyun, 2023 yılındaki işgal altındaki New York'ta geçiyor. Seriyi ormanlık ve açık dünya yapısından günümüze daha yakın bir noktaya taşıyan oyunda uzaylılara karşı yoğun bir mücadele veriyoruz.

İlk oyundan çok daha farklı bir atmosfer sunan Crysis 2, neredeyse tamamen harabe olmuş bir şehirde gerilim seviyesini sürekli olarak yüksek tutmayı başarıyor. Görsel açıdan oldukça etkileyici olan bu oyunda Alcatraz'ı kontrol ediyoruz. İlk oyundan tanıdığımız Prophet isimli Nanosuit kullanıcısı, ölümcül yaralar alan Alcatraz'a kendi Nanosuit'ini aktarıyor. Böylece Alcatraz, Prophet'in bedenindeki Nanosuit'i giyip onun görevini devralıyor.

Oyunda temel amacımız, uzaylı istilasına son vermek. Bununla birlikte virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Peşinizde Nanosuit teknolojisinin peşinde olan Cell varken bütün bunları başarmak da bir hayli zor oluyor. Bunlara hazırsanız gerek hikâye anlatımı gerek sinematik bakımdan sizi çok etkileyecek olan bu oyunu şimdi denemeye başlayabilirsiniz.

Crysis 2 Remastered Fragmanı

Crysis 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i5-3470

Intel Core i5-3470 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060

NVIDIA GeForce GTX 1060 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 54 GB

Crysis 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri