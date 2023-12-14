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Crysis 2 Remastered

Crysis 2 Remastered

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 52.73 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Crytek
  • İndir

Crysis 2 Remastered ile hikayeye kaldığınız yerden devam edin. Aksiyona ve maceraya doyun.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Crytek tarafından geliştirilen ve yayınlanan Crysis 2 Remastered 2022 tarihinde yayınlandı. 2011 yılında yayınlanan Crysis 2’nin elden geçirilmiş versiyonu olan bu yapım grafiksel olarak yükseltilmiş bir oyundur.

Güncel sistemler için optimize edilmiş ve geliştirilmiş olan Crysis 2 Remastered seriyi tekrar oynamak isteyenler ve ilk kez oynayacak olan kişiler için ideal. Crysis 2 Remastered’ta Alcatraz isimli bir askeri kontrol ediyoruz.

Bilim kurgu türündeki bir FPS oyunu olan Crysis 2 Remastered, Nanosuit ile güçlendirilmiş askerlerin uzaylı yaratıklarla olan savaşını konu alıyor. Ülkemizde ekstra olarak sevilen ve ilgi gören bir seri olan Crysis serisinin önemli bir oyunu olan Crysis 2 Remastered son derece iyi gözüken bir yapım.

Grafiksel anlamda oynayabileceğiniz en tatmin edici yapımlardan biri olan Crysis 2 Remastered, bu yeniden düzenlenmiş versiyonda çok daha iyi gözüküyor. Daha yüksek çözünürlük, geliştirilmiş gölgeler, efektler ve detaylar bu oyunu tekrar oynanabilir kılıyor. 

Crysis 2 Remastered İndir

Hemen Crysis 2 Remastered indirin ve hikayeye kaldığınız yerden devam edin.

Crysis 2 Remastered Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i5-3470
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 54 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX uyumlu ekran kartları
ARTILAR

Muhteşem grafikler

Keyifli, aksiyon dolu oynanış

Türkçe dil desteği