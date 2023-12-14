Crysis 2 Remastered
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- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 52.73 GB
- Üretici Crytek
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Crysis 2 Remastered ile hikayeye kaldığınız yerden devam edin. Aksiyona ve maceraya doyun.
Crytek tarafından geliştirilen ve yayınlanan Crysis 2 Remastered 2022 tarihinde yayınlandı. 2011 yılında yayınlanan Crysis 2’nin elden geçirilmiş versiyonu olan bu yapım grafiksel olarak yükseltilmiş bir oyundur.
Güncel sistemler için optimize edilmiş ve geliştirilmiş olan Crysis 2 Remastered seriyi tekrar oynamak isteyenler ve ilk kez oynayacak olan kişiler için ideal. Crysis 2 Remastered’ta Alcatraz isimli bir askeri kontrol ediyoruz.
Bilim kurgu türündeki bir FPS oyunu olan Crysis 2 Remastered, Nanosuit ile güçlendirilmiş askerlerin uzaylı yaratıklarla olan savaşını konu alıyor. Ülkemizde ekstra olarak sevilen ve ilgi gören bir seri olan Crysis serisinin önemli bir oyunu olan Crysis 2 Remastered son derece iyi gözüken bir yapım.
Grafiksel anlamda oynayabileceğiniz en tatmin edici yapımlardan biri olan Crysis 2 Remastered, bu yeniden düzenlenmiş versiyonda çok daha iyi gözüküyor. Daha yüksek çözünürlük, geliştirilmiş gölgeler, efektler ve detaylar bu oyunu tekrar oynanabilir kılıyor.
Crysis 2 Remastered İndir
Hemen Crysis 2 Remastered indirin ve hikayeye kaldığınız yerden devam edin.
Crysis 2 Remastered Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-3470
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 54 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ekran kartları
Muhteşem grafikler
Keyifli, aksiyon dolu oynanış
Türkçe dil desteği