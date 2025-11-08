379 TL'lik Efsane Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Korku türünü sevenlerin kaçırmaması gereken bir oyun ücretsiz yapıldı. Bulbware tarafından geliştirilen ve 2015 yılında piyasaya sürülen bu oyunu kütüphanenize eklemek istiyorsanız acele etmeniz gerekiyor. Oyunculara sunulan fırsat yalnızca birkaç saat sonra sona erecek ve bedava oyun alma imkânından yararlanamayacaksınız.

Bulb Boy Ücretsiz Hâle Geldi

Bulb Boy, Steam'de ücretsiz hâle getirildi. Normalde 8.99 dolar (379 TL) fiyat etiketi ile satılan oyuna 9 Kasım saat 10.00'dan önce alırsanız tamamen ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Oyunu bir kez kütüphanenize ekledikten sonra sonsuza kadar sizde kalacağını unutmayın. Fırsat sona erdikten sonra bile dilediğiniz zaman kütüphanenizden oyunu yükleyip oynayabilirsiniz.

Bulb Boy Ücretsiz Nasıl Alınır?

Steam istemcisini açın.

Hesabınıza giriş yapın.

"Mağaza" bölümüne gidin.

Arama kısmına "Bulb Boy" yazıp oyunu seçin.

Oyunun sayfasına yönlendirildikten sonra "Hesaba ekle" seçeneğine tıklayın.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra karşınıza işlemin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğine dair bilgilendirme mesajı çıkacak. Bunun hemen altında ise oyunu yüklemeye başlamanız için bir seçenek yer alacak. Dilerseniz bu seçeneğe basarak oyunu hemen yükleyebilir ve deneyimleyebilirsiniz. Bunun yerine Steam istemcisini kapatıp oyunu başka bir zaman kütüphanenizden indirmeyi tercih edebilirsiniz.

Bulb Boy Nasıl Bir Oyun?

En iyi korku oyunları arasında yer almayı hak eden Bulb Boy, Machinarium ve Gobliiins'ten esinlenerek geliştirilen bir oyun. Oyunda büyük ve parlak bir kafayı yönetiyoruz. Genel olarak çok karanlık bir atmosferi var. Biraz çizgi film tarzı görsellik sunmasına rağmen zaman zaman gerilmenize neden olabiliyor.

Oyunda ilerlemek için bulmacaları çözmeniz, kötü canavarları alt etmeniz ve Bulby'nin yeteneklerini kullanarak sır perdesini kaldırmanız gerekiyor. Tabii, bunları yaparken cesaretinizi topladığınızdan da emin olmalısınız. Aksi takdirde yanlış bir hamlede bulunup kendinizi canavarlar tarafından köşeye sıkıştırılmış bir hâlde bulabiliyorsunuz.

Bulb Boy Fragmanı

Bulb Boy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 İşlemci: Intel i3

Intel i3 RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: Intel HD 4000

Bulb Boy'u oynamak için çok iyi bir sisteme sahip olmanıza gerek yok. Bu oyun, size çok eğlenceli bir oynanış sunmasına yardımcı olan ayrıntılarla dolu olsa da hemen hemen her bilgisayarda çalışacak kadar basit gereksinimlere sahip. O yüzden hemen hemen her bilgisayarda Bulb Boy'u rahatlıkla oynamanız mümkün.