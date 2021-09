Crysis Remastered Trilogy Çıkış Tarihi Açıklandı

Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Crysis Remastered Trilogy çıkış tarihi belli oldu. Peki, Crysis Remastered Trilogy ne zaman çıkacak? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Geçtiğimiz aylarda duyurulan Crysis Remastered Trilogy ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. İçerisinde Crysis Remastered, Crysis 2 Remastered ve Crysis 3 Remastered yapımlarının bulunacağı paket, 15 Ekim 2021 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch ve PC platformlarına çıkacak.

Crysis Remastered Trilogy isim paket 49,99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Oyuncular ister direkt olarak paketi satın alabilecek ister paketin içerisinde yer alan Crysis Remastered 2 ve Crysis Remastered 3 isimli video oyunları ayrı olarak satın alabilecek.

Pakette yer alan video oyunlarının Xbox Series X ve PlaySTation 5 sürümü, 1080p ve 4K çözünürlük arasında 60 FPS sunacak. Bunun yanı sıra söz konusu sürümde HD çözünürlüğünde dokular, iyileştirilmiş aydınlatma, görsel olarak geliştirilmiş karakterler, silahlar ve ortamlar yer alacak.

Crysis Remastered Trilogy, featuring Crysis 1, 2, and 3, will launch on October 15th for PS4 & 5, X1 & XSX/S, Switch, and for PC via the Epic Games Store.



