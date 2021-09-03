Crysis Remastered Trilogy Çıkış Tarihi Açıklandı

Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Crysis Remastered Trilogy çıkış tarihi belli oldu. Peki, Crysis Remastered Trilogy ne zaman çıkacak? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Crysis Remastered Trilogy Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Geçtiğimiz aylarda duyurulan Crysis Remastered Trilogy ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. İçerisinde Crysis Remastered, Crysis 2 Remastered ve Crysis 3 Remastered yapımlarının bulunacağı paket, 15 Ekim 2021 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch ve PC platformlarına çıkacak.

Crysis Remastered Trilogy isim paket 49,99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Oyuncular ister direkt olarak paketi satın alabilecek ister paketin içerisinde yer alan Crysis Remastered 2 ve Crysis Remastered 3 isimli video oyunları ayrı olarak satın alabilecek.

Pakette yer alan video oyunlarının Xbox Series X ve PlaySTation 5 sürümü, 1080p ve 4K çözünürlük arasında 60 FPS sunacak. Bunun yanı sıra söz konusu sürümde HD çözünürlüğünde dokular, iyileştirilmiş aydınlatma, görsel olarak geliştirilmiş karakterler, silahlar ve ortamlar yer alacak.

The suit changes all the rules.



Crysis Remastered Trilogy, featuring Crysis 1, 2, and 3, will launch on October 15th for PS4 & 5, X1 & XSX/S, Switch, and for PC via the Epic Games Store.



Crysis Remastered 2 & 3 will also be available for purchase separately. pic.twitter.com/TbPqf8fxLS — Crysis (@Crysis) September 2, 2021

Nomad olarak bilinen Jake Dunn isimli bir askeri kontrol ettiğimiz Crysis Remastered'ın hikayesi basit bir görev ile başlıyor. Nomad, nanosuit sayesinde görünmezlik, zırh, güç ve daha hızlı koşma özelliklerine sahip. Bu özellikler savaşta farklı startejiler uygulanabilmesine olanak sağlıyor.

Crysis 2 Remastered'da bu kez Alcatraz isimli bir askeri kontrol ediyoruz. Alcatraz, gelişmiş teknolojiyi barındıran Nanosuit 2 sayesinde tıpkı Nomad gibi özelliklere sahip. Bu oyunda da tıpkı ilk oyun gibi düşmanlar ile savaşarak insanlığı kurtarmaya çalışıyoruz.

Prophet isimli bir askeri kontrol ettiğimiz Crysis 3 Remastered'da yedi ayrı bölgede insanlara ve yaratıklara karşı savaşıyoruz. Bu noktada nanosuit 2 kıyafetinin sunduğu üst düzey teknolojileri kullanmamız gerekiyor. Bu oyunda ayrıca Predatow Bow da bulunuyor. Predatow Bow'u kullanarak düşmanları sessiz bir şekilde etkisiz hale getirebiliyoruz.

Almanya merkezli video oyunu şirketi Crytek, Crysis Remastered Trilogy'nin PlayStation 3 vs. PlayStation 5 ve Xbox 360 vs. Xbox Series X karşılaştırma videolarını yayımladı. Yayımlanan videoları aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Crysis Remastered Trilogy isimli paket hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen pakete ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.