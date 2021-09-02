Yeni Marvel Oyunu Marvel's Midnight Suns Oynanış Videosu Yayımlandı

Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Marvel's Midnight Suns oynanış videosu paylaşıldı. Yayımlanan video, yeni Marvel oyunu hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Videoya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Marvel's Midnight Suns Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Yayıncılığını 2K Games'in üstlendiği Marvel's Midnight Suns, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Gamescom 2021 etkinliğinde duyurulmuştu. XCOM: Enemy Unknown ve XCOM 2'nin geliştiricisi olan Firaxis Games tarafından geliştirilmekte olan yapımın oynanış videosu yayımlandı.

Yayımlann yeni video, taktiksel rol yapma oyunu türündeki Midnight Suns'ın oynanış sistemi hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Ayrıca karakter animasyonlarının başarılı olduğunu görüyoruz. Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen yeni Marvel oyununun oynanış videosu yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı.

Kısa süre çerisinde 154 binden fazla görüntüleme sayısına ulaşan oynanış videosuna 1000'den fazla yorum yapıldı. Marvel Entertaiment'ın resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Midnight Suns'ta Dr. Strange, Iron Man, Captain America, Ghost Rider (Hayalet Sürücü), Blade, Wolverine ve daha birçok karakter yer alacak. Marvel evreninin karanlık tarafını ele alacak olan oyunda Lilith, Hydra tarafından yeniden canlandırıldı. Video oyununda Marvel karakterleri bir araya gelerek Lilith isimli karakteri durdurmaya çalışacak.

Marvel's Midnight Suns Ne Zaman Çıkacak?

Duyurulduğu ilk günden itibaren dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan Marvel's Midnight Suns isimli yapım 2022 yılının mart ayında PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S / X, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Video oyununun PC sürümü Steam ve Epic Games Store isimli popüler dijital oyun mağazaları üzerinden satışa sunulacak. Oyuncular tarafından yoğun ilgi gören yapımın Steam sayfası açıldı fakat henüz ön sipariş verilemiyor. Ayrıca oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de henüz açıklanmadı.

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan 2K Games'in yayıncılığını üstlendiği yeni video oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyuna ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.