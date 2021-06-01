Crysis Remastered Trilogy Duyuruldu: İşte Detaylar!

Günlerdir süren bekleyiş sona erdi ve Crytek tarafından Crysis Remastered Trilogy duyuruldu. İlk oyuna ek olarak ikinci ve üç oyunun da yenilenmiş versiyonlarını içerecek. İşte detaylar!

Hatırlayacağınız üzere Crytek, Crysis Twitter hesabı üzerinden “Bana eskiden Prophet derlerdi.” yorumu ve ekran görüntüsü ile merak uyandırıcı birkaç paylaşımda bulunmuştu. Yoruma bakacak olursak, Crysis 2 Remastered oyununun duyurusunun yakın bir zamanda yapılacağına kesin gözüyle bakıyorduk.

Crysis Remastered Trilogy Geliyor!

Bugün ise beklenen duyuruya imza atıldı ve sadece Crysis 2 Remastered değil, Crysis 3 Remastered da resmiyet kazandı. Aslına bakarsanız bu bir parça sürpriz sayılmayabilir. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Crytek cephesinde şirket içi belgelerin internet ortamına sızması hadisesi yaşanmıştı ve yenilenmiş versiyonların yanı sıra koleksiyon paketinden de bu sayede haberdar olmuştuk. Yani geriye sadece resmi duyuruların yapılacağı zamanları beklemek kalmıştı.

Crytek ise bugün itibarıyla Crytek Remastered Trilogy’yi PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için duyurdu. İçerisinde ilk oyuna ek olarak ikinci ve üçüncü oyunun da yenilenmiş sürümleri bulunacak. Bu oyunların üçünü bir arada olduğu kadar bağımsız olarak da tek tek kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

Alman geliştirici stüdyo tarafından belirtilene göre Crysis 2 ve Crysis 3 de aynı ilk oyun gibi geliştirilmiş görsellik ve oynanış sunacak olup, hem serinin hayranları hem de yeni tanışacaklara en iyi deneyim yaşatılacak. Her üç oyun ile ilgili detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Crysis Remastered

oyunun hikayesi basit bir görev ile başlıyor. Ancak Kuzey Kore adalarının yaratık sürüsü tarafından istila edilmesiyle büyük bir savaş patlak veriyor. Nomad kod adlı Birleşik Devletler Ordusu Delta Gücü askeri Jake Dunn rolündesiniz. Senaryo boyunca giydiğiniz Nanosuit sayesinde görünmezlik, zırh, güç ve daha hızlı koşma özellikleriniz olabiliyor. Bu da gireceğiniz her türlü savaşta farklı stratejiler uygulayabilmenize olanak tanıyor. Nanosuit dışında fazlasıyla geniş bir mühimmat yelpazesi de sunuluyor.

Crysis 2 Remastered

Devam oyununun konusuna göre dünya, bir dizi iklimsel felaket ile tahrip olmuş ve toplum da bütünüyle yok oluşun eşiğindedir. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, yaratıklar da geri dönmüş ve dünyanın en simgesel New York şehrini tarumar ederek insanlığı yok etmek için tam bir istila haline geçmiştir.

Biz ise bu defa Alcatraz isimli Kuvvet Keşif Piyadesi rolündeyiz. Geleceğin çatışma güçlendirme teknolojisini barındıran Nanosuit 2 ile son çare olup, New York genelindeki düşmanlarımız ile savaşarak insanlığı yok oluştan kurtarmaya çalışıyoruz.

Crysis 3 Remastered

New York şehri devasa nanodome tarafından yayılmakta olan şehirsel yağmur ormanına dönüştürülüyor. Prophet olarak yedi ayrı bölgede insan ve yaratık güçlerine karşı, Nanosuit kıyafetinin sunduğu üst düzey teknolojileri kullanarak savaşmanız gerekecek. Dünyayı kurtarma hedefinize giden yolda, tercihen doğrudan saldırı veya Predator Bow da kullanarak gizlilik odaklı bir oynanışı sergileyebilmeniz mümkün olacak.

Duyuruya özel olarak yayınlanan tanıtım fragmanına aşağıdan göz atabilirsiniz.