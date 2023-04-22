CS: GO'da AK-47 Skin'i İçin Yüz Binlerce Dolar Ödendi!

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) isimli yapımda bir oyuncu AK-47 skin'i için yüz binlerce dolar ödeme yaptı. Ak-47 silah kaplamasının yanı sıra bir bıçak skin'i de oldukça yüksek bir ücrete satıldı.

Uzun yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettirmeyi başaran CS GO'da çeşitli skin'ler yani silah kaplamaları bulunuyor. Oyuncular, bu skin'leri ister kullanabiliyor isterse belirli bir fiyata satışa çıkarabiliyor.

Bir Oyuncu, CS: GO'da AK-47 Skin'i İçin 400 Bin Dolar Ödedi

CS GO'da bir oyuncu, satışa çıkarılan StatTrak Tier 1 Case Hardened AK-47 silah kaplamasına sahip olabilmek için 400 bin dolar ödedi. Böylece CS GO tarihinin en yüksek fiyatlı satışlarından biri gerçekleşmiş oldu. Söz konusu silah kaplamasının minimum aşınmaya sahip olduğu söyleniyor.

I just completed the second largest trade in CS history! Sold these two on behalf of @Luksusbums



- #1 AK-47 661 ST MW with 4x Titan (Holo)

- Karambit #387 P1 in well-worn



The combined sale was +500,000$ pic.twitter.com/EbLyF2NaHq — zipeL🇩🇰 (@zipelCS) April 16, 2023

Blue Gem desenli olan StatTrak Tier 1 Case Hardened AK-47'nin üzerinde dört adet Katowice 2014 Titan Holo çıkartması bulunuyor. Çıkartmaların her birinin yaklaşık olarak 60 bin dolar değerinde. Tüm bunlar, silahın çok değerli olmasını sağlıyor. Ak-47'nin yanı sıra Blue Gem Karambit skin'i de 100 bin doları aşkın bir ücrete satıldı.

Counter-Strike: Global Offensive isimli oyunda iki skin'in 500 bin doları aşkın bir ücrete satılmış olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.