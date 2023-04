CS: GO'da AK-47 Skin'i İçin Yüz Binlerce Dolar Ödendi!

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) isimli yapımda bir oyuncu AK-47 skin'i için yüz binlerce dolar ödeme yaptı. Ak-47 silah kaplamasının yanı sıra bir bıçak skin'i de oldukça yüksek bir ücrete satıldı.

Uzun yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettirmeyi başaran CS GO'da çeşitli skin'ler yani silah kaplamaları bulunuyor. Oyuncular, bu skin'leri ister kullanabiliyor isterse belirli bir fiyata satışa çıkarabiliyor.

CS GO'da bir oyuncu, satışa çıkarılan StatTrak Tier 1 Case Hardened AK-47 silah kaplamasına sahip olabilmek için 400 bin dolar ödedi. Böylece CS GO tarihinin en yüksek fiyatlı satışlarından biri gerçekleşmiş oldu. Söz konusu silah kaplamasının minimum aşınmaya sahip olduğu söyleniyor.

I just completed the second largest trade in CS history! Sold these two on behalf of @Luksusbums



- #1 AK-47 661 ST MW with 4x Titan (Holo)

- Karambit #387 P1 in well-worn



The combined sale was +500,000$ pic.twitter.com/EbLyF2NaHq