CS GO Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı ile Rekor Kırdı: Büyük Başarı!
Yıllar önce piyasaya sürülen çevrim içi tabanlı FPS oyunu CS GO, eş zamanlı oyuncu sayısı ile önemli bir başarı elde etti. İşte elde edilen başarının detayları!
Counter-Strike: Global Offensive (CS GO) eş zamanlı oyuncu sayısı ile oldukça önemli bir başarının altına imza attı. Yıllardır popülerliğini devam ettiren çevrim içi tabanlı FPS oyununun elde ettiği başarıya ilişkin ayrıntılar haberimizde.
CS GO Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı ile Önemli Başarı Elde Etti
Counter Strike 2 duyurusunun ardından CS GO'ya olan ilgi önemli ölçüde arttı. Öyle ki FPS türündeki video oyunu, 25 Mart tarihinde yeni bir rekor kırdı. SteamDB verilerine göre Counter-Strike: Global Offensive oyununun eş zamanlı oyuncu sayısı 1.507.212'ye ulaştı.
Valve tarafından Source motoruyla geliştirilen ve yayımlanan CS GO, 2012 yılının ağustos ayında piyasaya sürülmüştü. İki takımın mücadelesine tanık olduğumuz oyun ilk etapta ücretli olarak sunulmuştu ancak geçtiğimiz yıllarda alınan bir karar sonucunda oynaması ücretsiz hâle gelmişti.
Çevrim içi tabanlı video oyunu çıktığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Yakında yayımlanması beklenen büyük güncellemeyle birlikte oyunun oyuncu sayısında artış yaşanabilir.
Valve'a Kötü Haber: Counter-Strike 2 Korsana Düştü!
Valve, Counter-Strike: Global Offensive oyuncuları arasından seçilmiş deneyimli bir grupla sınırlı bir Counter-Strike 2 beta sürümünün piyasaya sürüldüğünü geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.
11 yıl önce piyasaya sürülen Counter-Strike: Global Offensive oyununun yeni bir rekora imza atması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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