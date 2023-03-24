Valve'a Kötü Haber: Counter-Strike 2 Korsana Düştü!

Valve, Counter-Strike: Global Offensive oyuncuları arasından seçilmiş deneyimli bir grupla sınırlı bir Counter-Strike 2 beta sürümünün piyasaya sürüldüğünü geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Şimdi ise bu sürüm korsana yenik düşmüş durumda.

Counter-Strike 2, Counter-Strike: Global Offensive'de birçok şeyi değiştirerek ücretsiz bir güncelleme olarak sunulacak. Deneyimli ve daha önce oyundan hiçbir şekilde banlanmamış oyuncular yavaş yavaş yeni güncellemeyi almaya başladılar. Bu durumu bekleyemeyen oyuncular ise test aşamasında olsa da oyunu bir şekilde sızdırmayı başardı.

Oyuncular Korsan Sürümde Counter-Strike 2'yi Denemeye Başladılar

Counter-Strike 2 beta sürümünün internete sızmasıyla yeni motoru merak eden oyuncular tek başına veya botlarla birlikte Counter-Strike 2'yi oynamaya başladılar. Counter-Strike 2 ve güncellenmeden önceki hâliyle Counter-Strike: Global Offensive temelde çevrimiçi bir oyun ancak yaz ayına kadar herkese açık olarak sunulmayacak olan yeni motoru sızdırılan sürümü indiren oyuncular deneyebiliyor.

Valve'e göre Counter-Strike 2 serinin tarihindeki en büyük teknik gelişme. Oyunun teknik tarafının yanında, yeni Source 2 motorunun oyuna sağladığı avantajlar da oldukça büyük. Counter-Strike 2 ile birlikte Counter-Strike: Global Offensive temelleri korunsa da oyun görsel olarak daha modern bir hâle geliyor ve haritaların yanı sıra görsel efektler de tamamen değişiyor.

Counter-Strike 2 güncellemesiyle oyuna gelecek değişiklikleri aşağıdaki haberimizden inceleyebilirsiniz. Peki siz Counter-Strike 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.