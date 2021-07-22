1 Milyon Dolar Para Ödüllü CS: GO Sanat Yarışması Düzenleniyor

Valve, CS: GO sanat yarışması düzenliyor. Şirket, Counter Strike Global Offensive'da en iyi silah görünümünü tasarlayana 1 milyon dolar para ödülü vereceğini duyurdu. Peki, yarışmaya katılım şartları neler ve tasarımları göndermek için belirlenen son tarih ne zamanı işaret ediyor?

CS: GO Sanat Yarışması Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından birine sahip olan Valve, Counter Strike Global Offensive oyuncularına özel bir yarışma başlattı. Yarışma kapsamında oyuncular en iyi silah tasarımlarını sergileyerek birinci olmaya çalışacak. En iyi tasarıma sahip silahı gönderen oyuncu ise 1 milyon doların sahibi olacak.

Yarışma hakkında oyuncuların en çok sorduğu sorular ve yanıtları şu şekilde sıralanabilir:

1. CS: GO Sanat Yarışması İçin Katılım Şartları Neler?

Yarışmaya katılan kişinin bir Steam hesabına sahip olmalı ve bu hesaba daha önce herhangi bir yasaklama uygulanmamış olmalı.

Tasarımların rüya ya da kâbus temalı olmalı. Silahın görünümüne bakıldığında silahı inceleyen kişinin üzerinde rüya etkisinin görülmesi, kazanan kişi olmaya giden yollardan biri olarak belirtiliyor.

2. Birden Fazla Silah Kaplaması Gönderilebilir mi?

Evet, herhangi bir katılımcı herhangi sayıda silah kaplaması gönderebilir. Yarışmada bununla ilgili herhangi bir limit bulunmuyor.

3. Silah Kaplaması Gönderildikten Sonra Kaldırılabilir mi?

Bu sorunun cevabı hem evet hem de hayır. CS: GO geliştirici ekibinden oluşan jüriler, mevcut çalışmaları değerlendirmeye alana kadar katılımcılar gönderdiği silah kaplamalarını kaldırılıp yarışmadan çekilebilir. Bununla beraber çalışma oyuna eklendikten sonra oyundan kaldırılması mümkün değil.

4. Tasarımcıya Para Vererek Yaptırılan Kaplama ile Katılmak Mümkün mü?

Hayır ancak herhangi bir tasarımcı ile iş birliği yaparak çalışmaya katılım sağlanabilir.

5. Jüri Ekibinde Kimler Yer Alıyor?

Jüri ekibi, Counter Strike Global Offensive'ın geliştirici ekibinden oluşuyor. Bu, kazananı belirleyecek olan kişi geliştirici ekibi tarafından belirleneceği anlamına geliyor.

6. CS: GO Sanat Yarışması Kapsamında Kazanana Ne Ödül Veriliyor?

Valve, kazanan 10 silah kaplamasından her birin 100 bin dolar para ödülü verecek. Birden fazla silah kaplaması gönderen kişinin bu nedenle birden fazla para ödülü alması mümkün. Şirket toplamda 10 tane silah kaplaması seçecek ve bu 10 silah kaplamasının da size ait olmasını sağlamak isterseniz birden fazla silah kaplaması ile yarışmaya katılabilir, böylece ödülünüzün 1 milyon dolar olmasını sağlayabilirsiniz.

7. CS: GO Yarışması Ne Zaman Bitecek?

Yarışma 22 Temmuz'da başladı. Yarışmanın sona ereceği ve katılımcıların çalışmalarını gönderebileceği tarih ise 21 Ekim 2021 olarak belirlendi.

8. Kazanan Ödemeyi Ne Zaman ve Nasıl Alacak?

Kazanan kişi ile 21 Kasım 2021'de doğrudan iletişime geçilecek. Ödeme, çalışmanın sahibi tarafından belirlenen banka hesabına yapılacak.

9. Yarışmada Ülke Kısıtlaması Var mı?

Hayır, yarışmaya bütün ülkelerden oyuncular ve tasarımcılar katılabilir.