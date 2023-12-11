CS2’de Büyük Güvenlik Açığı: Oynayanların Hesaplarına Erişiliyor!

Valve'ın popüler nişancı oyunu Counter-Strike 2'de keşfedilen bir güvenlik açığı nedeniyle oyuncular, oyunu oynamamaları konusunda uyarılıyor. Twitter ve Reddit üzerinde yapılan bir dizi tweet ve tartışma ile Counter-Strike 2'nin kodlarında bulunan güvenlik açığı nedeniyle oyuncuların oyunu oynamamaları söyleniyor.

Counter-Strike 2, son zamanlarda yaşadığı sorunlarla gündemde. Son gelen güncelleme ile rastgele atılan VAC yasaklarını kaldırdı ve oyunun oyuncu sayısı yılın en düşük seviyesine düştü. Valve'ın klasik FPS oyunu CS:GO'nun eski günlerini özlediğimiz bir dönemde, Counter-Strike 2'nin yeni çıktığı için böyle zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz.

Counter-Strike 2'de Keşfedilen Güvenlik Açığı Oyuncuları Endişelendiriyor!

Ancak, TryingToBeReallyCool adlı bir Reddit kullanıcısı tarafından fark edilen oyunun kodlarında çıkan bu açık, oyuncuların lobideki diğer kişilerin IP adreslerini elde etmelerine ve iddia edildiğine göre kendi bilgisayarlarından erişmelerine izin veriyor. TryingToBeReallyCool, Reddit başlığında "Ayrıntılara girmeyeceğim, ancak lobinizdeki diğer oyunculara makinanızda kod çalıştırma izni veren bir arka kapı var. Bu durumu etkinleştirmek çok kolay. Bu durum düzeltilene kadar bir veya iki gün boyunca oyunu oynamamalısınız, görünüşe göre çok ciddi bir durum. Bu saldırıya uğradığınızda makinanız gerçekten risk altında olabilir." diyor.

Aşağıdaki klipte PirateSoftware, şu anda CS oynamamanız gerektiğini, oyuncuların Valve durumu düzelene kadar %100 savunmasız olduğunu iddia ediyor. Bu açığı çok ciddi olarak nitelendirirken, hızla internet üzerinde yayılmasının oyunu tehlikeye atacağı konusunda uyarıyor.

CS2 içerik oluşturucusu Ozzny de, IP kaydedici kullanarak iddia edilen şekilde lobideki oyuncuların IP adreslerini elde ettiğini iddia etti. Bu açığı, siber güvenlik uzmanı ve 20 yıllık deneyime sahip bir hacker olarak kendini tanımlayan Twitch yayıncısı PirateSoftware tarafından da teyit edildi.

Şu an için Valve, bu güvenlik açığıyla ilgili bir açıklama yapmış değil, ancak biz herhangi bir bilgi alırsak bu makaleyi güncelleyeceğiz. Bu sorun çözülene kadar CS2 oynamamanızı öneririz. Bunun yerine oynayabileceğiniz en iyi çok oyunculu oyunlar listemizi kontrol etmeyi düşünebilirsiniz.