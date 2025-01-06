Cumhurbaşkanı Erdoğan 5G İçin Tarih Verdi!

İlk olarak geçtiğimiz yıllarda tanıştığımız yeni 5G bağlantı teknolojisi hala ülkemizde tam olarak kullanıma sunulmuş değil. Birkaç hafta öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraoğlu tarafından yapılan açıklamada 5G için 2026 yılını işaret etmişti. Bugünse Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bağlantı teknoloji hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün gerçekleşen kabine toplantısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, 5G teknolojisinin Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağını açıkladı.

Türkiye, 2026'da İlk 5G Sinyalini Alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda 5G için beklenen müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı, tıpkı Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamasında olduğu gibi 5G için ilk ihalenin bu yıl gerçekleştirileceğini, 2026'da ise yeni bağlantı teknolojisinden ilk sinyallerin alınacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın konu ile ilgili tam açıklaması şu şekilde:

İnternet ve dijital altyapımızı güçlendirecek yeni bir adım atıyoruz. Uçtan uca yerli ve millî 5G Haberleşme Şebekesi Projemiz kapsamında 5G ihalemizi 2025 senesi içinde yapacağız. 2026 yılında da ilk sinyalimizi almayı hedefliyoruz.

İnternet ve dijital altyapımızı güçlendirecek yeni bir adım atıyoruz.



Uçtan uca yerli ve millî 5G Haberleşme Şebekesi Projemiz kapsamında 5G ihalemizi 2025 senesi içinde yapacağız.



2026 yılında da ilk sinyalimizi almayı hedefliyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 6, 2025

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...