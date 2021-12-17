Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk'a NFT Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'a NFT gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, söz konusu hediye ile ilgili bir açıklamada bulundu. Koç tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile video konferans aracılığıyla bi görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Musk arasında gerçekleşen görüşmenin konusu ise uydu ve uydu teknolojileriydi.

Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar da yer aldı. Videokonferan üzerinden yapılan görüşmede ayrıca Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili TOGG’un lityum bataryaları konusunda yürütülecek ortak adımlar da belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk'a NFT Hediyesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musk'a NFT hediye ettiğini açıkladı. Koç tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu NFT, çocukların Türksat uydusu için çizdiği resimlerden oluşuyor.

NFT Satışları 2021 Yılının İlk Yarısında Rekor Seviyeye Ulaştı

Reuters'ın DappRadar verilerine dayanarak aktardığı bilgilere göre ikinci çeyrekte dijital varlık satın alımları toplamda 1,24 milyar dolara ulaştı. Bu değer, 2021 yılının ilk çeyreğinde sadece 1,23 milyar dolardı. NFT ile yapılan satışlarla toplamda 2,47 milyar dolar elde edildi. Görünüşe bakılacak olursa ikinci çeyrekte elde edilen gelir, birinci çeyrekte elde edilen gelirin biraz üzerine çıkarak satışlarda dikkate değer bir ilerleme kaydedildi.

NFT ile elde edilen toplam kazancı önceki yıla göre baz alan Reuters, bu yöntemle yapılan satışların 13,7 milyon dolar olduğu 2020'nin ilk yarısına göre söz konusu yöntemin dünya çapında büyük bir popülarite yakaladığına işaret etti.

NFT'nin büyük bir ivme yakalanmasının en önemli nedenleri ise büyük kullanıcı kitlelerine hitap eden şirket ve kişiler olduğu düşünülüyor. Örneğin World Wide Web (WWW) geliştiricisi olan Tim Berners-Lee, webin kaynak kodu NFT'sini geçtiğimiz günlerde 5,4 milyon dolara satmıştı.

Takas edilemez bir token ile satılan WWW orijinal kaynak kodu, Berners-Lee'ye 5,4 milyon dolar kazandırdı. Berners-Lee, webin orijinal kaynak kodunu bir müzayede evi aracılığı ile kimliği açıklanmayan bir alıcıya sattı.