Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram Hakkında Konuştu! İş Birliği Sağlanamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15:30'da gerçekleşecek kabine toplantısı öncesinde kamera karşısına geçti. Gündemin en önemli maddelerinden Instagram erişim engeli hakkında konuşan Erdoğan, yaptıklarının sansürcülük olmadığının altını çizerken, oldukça sert eleştirilerde bulundu. İşte detaylar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram Erişim Engeli Konusunda Açıklama Yaptı!

Kameraların karşısına geçerek gündemdeki konular hakkında bazı açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram'ı oldukça sert bir dille eleştirdi. "Sosyal medya şirketleri militanlaştı. Bir dijital faşizmle karşı karşıyayız." gibi ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı, "Diyalog kanalı açık ancak arzu edilen iş birliği henüz sağlanamamıştır." dedi.

Bu da Instagram ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği yönündeki iddiaları da boşa çıkarmış oldu. Bu gelişmeden yola çıkarak Instagram engelinin bugün kalkmasını beklemek pek de doğru olmayacaktır. Konuşmanın tamamı ise şu şekilde: