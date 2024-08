Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram Hakkında Konuştu! İş Birliği Sağlanamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15:30'da gerçekleşecek kabine toplantısı öncesinde kamera karşısına geçti. Gündemin en önemli maddelerinden Instagram erişim engeli hakkında konuşan Erdoğan, yaptıklarının sansürcülük olmadığının altını çizerken, oldukça sert eleştirilerde bulundu. İşte detaylar!

Kameraların karşısına geçerek gündemdeki konular hakkında bazı açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram'ı oldukça sert bir dille eleştirdi. "Sosyal medya şirketleri militanlaştı. Bir dijital faşizmle karşı karşıyayız." gibi ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı, "Diyalog kanalı açık ancak arzu edilen iş birliği henüz sağlanamamıştır." dedi.

Bu da Instagram ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği yönündeki iddiaları da boşa çıkarmış oldu. Bu gelişmeden yola çıkarak Instagram engelinin bugün kalkmasını beklemek pek de doğru olmayacaktır. Konuşmanın tamamı ise şu şekilde:

İsrail vahşetini gizlemek için her yola başvuruyorlar. Sosyal medya şirketleri gemi azıya çekti, militanlaştılar. Basit bir cümleye bile hemen sansür uygulamayı kendileri için görev addediyorlar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. İsmail Haniye'nin şehadeti bize düşünce hürriyetinin sınırlarını, Batılı ülkelerde İsrail kaprislerinin belirlediğini çok net göstermiştir.

Her türlü fuhşiyatı, ahlaksızlığı özgürlüğe alıp teşvik eden şirketler, Filistin halkının şanlı direnişine sanal alemde açıkça savaş açmıştır. Gelinen noktada şirketlerin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandıklarına şahit oluyoruz. Bu tavra esasen yeni tanıklık etmiyoruz. Uyarılarımıza rağmen tüm terör örgütleri bu mecralarda at koşturuyorlar. Milletimizin inancına alenen hakaret ediyorlar.

Suç ve terör şebekeleri bu mecralarda istedikleri propagandayı yapıyorlar. İtibar suikastları sebebiyle şimdiye kadar binlerce insanın hayatı karardı. Bu şirketler ellerinde her türlü imkan olduğu halde mağduriyetlerin önünü kesecek etkili hiçbir adım atmadı. İsteksizlikleri halen devam ediyor. İlgili kurumlarımızla rahatsızlığımızı dile getirdik, diyalog hattı kurduk. Arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik.

Burada rahatsız edici bir diğer durum ülkemizdeki muhalefetin kaypak tutumudur. Bu platformların sansürcülüğü karşısında kağıttan kaplana dönüşenler, ülkemizi tenkit etme hususunda hemen aslan kesiliyorlar. Özgürlükleri savunmak böyle olmaz. Ev zencilerinin tek gayesi sahiplerine şirinlik etmektir. Bugüne kadar ev zencilerine acıyarak baktık, mücadelemizi onların efendilerine karşı yürüttük.

Son haftalarda bir kez daha gördük. Sosyal medya şirketleri bu alandaki tekel konumlarını siyaset ve toplum mühendisliği projelerini hayata geçirmek için kullanmaktadır. Hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, işiyle, ticaretiyle sorunumuz yok. Bugüne kadar da bu tarz yollara tevessül etmedik. Şimdi de amacımız Anayasamızın imkanları dahilinde insanımızın hakkını korumaktır. Türkiye'nin talepleri karşılanırsa mesele kendiliğinden hal yoluna girecektir.