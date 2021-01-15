Koronavirüs Aşısı Olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Yan Etki Oldu mu?

Koronavirüs aşısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herhangi bir yan etkinin meydana gelip gelmediği ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Koronavirüs Aşısı Yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yan Etki Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ocak Perşembe günü Ankara Şehir Hastanesinde Çin merkezli ilaç firması SinoVac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı yaptırmıştı. Erdoğan, aşı olduktan sonra Telegram hesabı üzerinden “Ben de aşı oldum” mesajını yayımlamıştı.

Cumhurbaşkanı, Twitter hesabından ise aşı yapıldığı anın fotoğraflarını paylaşmıştı ve “Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. “İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının hemen ardından yan etki konusu ile ilgili çok önemli açıklama yaptı. Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yan etki söz konusu değil, sapasağlamım."

Türkiye’de Uygulanan Aşının Yan Etkileri Neler?

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, dün yaptığı açıklamada, aşı olduktan sonra meydana gelebilen yan etkilere ilişkin önemli bilgiler paylaşmıştı. Aşı olduktan sonra uygulama noktasında hafif ağrı meydana geldiğini ifade eden Doç. Dr. Kayıpmaz, “Bunun dışında baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeyen yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar. Aşıya bağlı alerjik reaksiyonlar gözlenebiliyor nadir de olsa” şeklinde konuşmuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etmişti:

“Aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde bu durumlara karşı gerekli önlemler alınmış durumda. Aşı olan kişi 15 dakika boyunca izleniyor. Beklenmedik alerjik reaksiyona karşı da önlemlerimiz hazır durumda bekletiliyor."

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