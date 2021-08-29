Cumhurbaşkanı'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Bedel Ödeyecekler

Cumhurbaşkanı sosyal medya açıklamasında yeni yasaya ilişkin çalışmalara değindi. "Bunlara karşı yasal düzenlemelerimiz elbette oldu ama çok daha güçlü adımlar atmamız kaçınılmaz" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in açılmasıyla birlikte yasayı yürürlüğe sokacaklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ ziyareti sonrasında çeşitli başlıklarda açıklamalarda bulundu. Medya mensuplarıyla söyleşi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyanın başıboş bırakılmaması gerektiğini dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı sosyal medya açıklamasıyla Twitter'a seslendi

"Yalan terörüyle mücadele etmekte kararlıyız." ifadelerini yer veren Cumhurbaşkanı, Meclis'in tatilden çıkması durumunda yeni sosyal medya yasası için çalışacaklarını dile getirdi. Twitter ve Facebook'u hedef alan demeçlere yer veren Erdoğan, "Kuru kuruya bir ofis açmasını kast etmiyoruz" şeklinde konuştu.

TBMM'den geçecek yasa sonrasında oluşabilecek herhangi bir ihlale karşı sessiz kalmayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’ın veya Facebook’un muhatap alınabilecek bir özellikleri olmadığına vurgu yaptı. Sosyal medya şirketlerini hedef alarak konuşan Erdoğan, "Biz bunlarla uğraşamayız. Bedel ödeyecekler. Başka çaresi yok bu işlerin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital terör ve sosyal medyayla ilgili verdiği demeç şu şekilde: