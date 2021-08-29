Cumhurbaşkanı'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Bedel Ödeyecekler
Cumhurbaşkanı sosyal medya açıklamasıyla Twitter ve Facebook'a seslendi. Erdoğan'a göre Türkiye'de sadece ofis açmak yeterli değil.
Cumhurbaşkanı sosyal medya açıklamasında yeni yasaya ilişkin çalışmalara değindi. "Bunlara karşı yasal düzenlemelerimiz elbette oldu ama çok daha güçlü adımlar atmamız kaçınılmaz" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in açılmasıyla birlikte yasayı yürürlüğe sokacaklarını aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ ziyareti sonrasında çeşitli başlıklarda açıklamalarda bulundu. Medya mensuplarıyla söyleşi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyanın başıboş bırakılmaması gerektiğini dikkat çekti.
ABD, Türkiye'nin Dijital Hizmet Vergisinin İptal Edilmesini İstiyor
ABD, Dijital Hizmet Vergisinin iptali için çalışıyor. ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş arasındaki online görüşmede, iki ülkenin ticari ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı sosyal medya açıklamasıyla Twitter'a seslendi
"Yalan terörüyle mücadele etmekte kararlıyız." ifadelerini yer veren Cumhurbaşkanı, Meclis'in tatilden çıkması durumunda yeni sosyal medya yasası için çalışacaklarını dile getirdi. Twitter ve Facebook'u hedef alan demeçlere yer veren Erdoğan, "Kuru kuruya bir ofis açmasını kast etmiyoruz" şeklinde konuştu.
TBMM'den geçecek yasa sonrasında oluşabilecek herhangi bir ihlale karşı sessiz kalmayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’ın veya Facebook’un muhatap alınabilecek bir özellikleri olmadığına vurgu yaptı. Sosyal medya şirketlerini hedef alarak konuşan Erdoğan, "Biz bunlarla uğraşamayız. Bedel ödeyecekler. Başka çaresi yok bu işlerin" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital terör ve sosyal medyayla ilgili verdiği demeç şu şekilde:
"Dijital terör deseniz, o da sürekli iş başında. Bunlara karşı yasal düzenlemelerimiz elbette oldu ama çok daha güçlü adımlar atmamız kaçınılmaz. Yalan terörüyle mücadele etmekte kararlıyız.
Arkadaşlarımız Türkiye’deki verinin, Türkiye’de kalacağı, vatandaşlarımızın kişilik haklarını, verilerini koruyacak, gerek geleneksel gerek yeni iletişim mecralarındaki itibarsızlaştırma, karalama, yalan ve iftira kampanyalarına karşı duracak yeni bir yasa çalışması için teknik bir çalışma yürütüyorlar. En kısa zamanda hazırlıklar tamamlanacak.
Meclis açılır açılmaz bu konu Meclis’imizin gündemine getirilecektir. Bu konu ülkemiz için çok önemlidir, demokrasimiz için önemlidir. Hem bireysel hak ve özgürlükleri koruyacak, hem de milletimize, devletimize yönelecek sistematik dezenformasyon ve yalan terörüne karşı milli güvenliğimizi koruyacak bir yasal zeminin ortaya konmasına katkı vereceğiz. Tabi sadece yalan olayı da değil. Twitter gibi sosyal medya platformlarının burada sadece kuru kuruya bir ofis açmasını kast etmiyoruz.
Gelecekler, burada personeliyle her şeyiyle bulunacaklar ve herhangi bir ihlal durumunda cezası da verildiği zaman bu cezaları da tahsil edilecek. Şu an itibarıyla bakıyorsunuz Twitter’ın, Facebook’un hiçbirisinin herhangi bir yanlış iş yaptıkları zaman muhatap alınabilecek bir özellikleri yok. Biz bunlarla uğraşamayız. Bedel ödeyecekler. Başka çaresi yok bu işlerin."
YORUMLAR