T10F'in En Detaylı Videoları! Cumhurbaşkanı Yeni Togg T10F'i Test Etti!

Togg T10F modelinin en detayları görüntüleri ortaya çıktı! İşte konuyla ilgili detaylar ve Togg T10F teknik özellikleri...

Kaan Orman
Kaan Orman -

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg merakla beklenen sedan modeli için gün sayıyor. Adı T10F olan ve abisi T10X gibi elektrikli olacak olan yeni yerli sedan uzun bir süredir yollarda test sürüşü yaparken görüntüleniyordu. Bugün ise Cumhurbaşkanı tarafından test sürüşü yapıldı ve T10F'in en yakın görüntüleri paylaşılmış oldu. İşte detaylar...

Togg T10F Test Sürüşünde!

Yerli elektrikli sedan Togg T10F piyasaya çıkmak için gün sayıyor. Mühendislik ekibi tarafından uzun dönem testleri için Türkiye yollarına salınan otomobil uzun zamandır vatandaşlar tarafından test sürüşü yaparken görüntüleniyordu. Bu noktada detaylı fotoğraflara erişim oldukça zordu. Ancak bugün Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan test sürüşü ile birlikte otomobilin daha detaylı görüntülerine erişmek mümkün oldu.

Togg T10F'in Fiyatı Ortaya Çıktı! T10X'ten Daha Ucuz Olabilir
Otomobil

Togg T10F'in Fiyatı Ortaya Çıktı! T10X'ten Daha Ucuz Olabilir

Merakla beklenen Togg T10F'in fiyatı ortaya çıktı. Peki, Togg'un yeni otomobili ne kadar fiyata satılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Togg T10F Teknik Özellikleri! 

Özellik Değer
Gövde Tipi 5 kapılı fastback sedan
Motor Seçenekleri RWD (Arkadan itiş), AWD (Çift motorlu dört çeker)
Güç (RWD) 160 kW / 218 beygir
Tork (RWD) 350 Nm
Güç (AWD) 320 kW / 435 beygir
Tork (AWD) 700 Nm
0-100 km/s (RWD) ~7.2 saniye
0-100 km/s (AWD) ~4.4 saniye
Batarya (Standart RWD) 52.4 kWh
Batarya (Uzun Menzil RWD/AWD) 88.5 kWh
Menzil (RWD Standart) 350+ km
Menzil (RWD Uzun) 600 km
Menzil (AWD) 530 km
Şarj Süresi (20–80%) 28 dakika (DC hızlı şarj)
Şarj Girişi CCS2 (beklenen)
İç Ekranlar 12.3” dijital gösterge, 29” multimedya, 8” klima kontrol ekranı

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