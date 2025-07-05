T10F'in En Detaylı Videoları! Cumhurbaşkanı Yeni Togg T10F'i Test Etti!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg merakla beklenen sedan modeli için gün sayıyor. Adı T10F olan ve abisi T10X gibi elektrikli olacak olan yeni yerli sedan uzun bir süredir yollarda test sürüşü yaparken görüntüleniyordu. Bugün ise Cumhurbaşkanı tarafından test sürüşü yapıldı ve T10F'in en yakın görüntüleri paylaşılmış oldu. İşte detaylar...

Togg T10F Test Sürüşünde!

Yerli elektrikli sedan Togg T10F piyasaya çıkmak için gün sayıyor. Mühendislik ekibi tarafından uzun dönem testleri için Türkiye yollarına salınan otomobil uzun zamandır vatandaşlar tarafından test sürüşü yaparken görüntüleniyordu. Bu noktada detaylı fotoğraflara erişim oldukça zordu. Ancak bugün Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan test sürüşü ile birlikte otomobilin daha detaylı görüntülerine erişmek mümkün oldu.

Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve millî elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg’un yeni sedan modeli T10F’in test sürüşünü gerçekleştirdik.



Maşallah. Barekallah. @Togg2022 🇹🇷 pic.twitter.com/pL9lCb0Tpw — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2025

Togg T10F Teknik Özellikleri!

Özellik Değer Gövde Tipi 5 kapılı fastback sedan Motor Seçenekleri RWD (Arkadan itiş), AWD (Çift motorlu dört çeker) Güç (RWD) 160 kW / 218 beygir Tork (RWD) 350 Nm Güç (AWD) 320 kW / 435 beygir Tork (AWD) 700 Nm 0-100 km/s (RWD) ~7.2 saniye 0-100 km/s (AWD) ~4.4 saniye Batarya (Standart RWD) 52.4 kWh Batarya (Uzun Menzil RWD/AWD) 88.5 kWh Menzil (RWD Standart) 350+ km Menzil (RWD Uzun) 600 km Menzil (AWD) 530 km Şarj Süresi (20–80%) 28 dakika (DC hızlı şarj) Şarj Girişi CCS2 (beklenen) İç Ekranlar 12.3” dijital gösterge, 29” multimedya, 8” klima kontrol ekranı

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