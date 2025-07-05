T10F'in En Detaylı Videoları! Cumhurbaşkanı Yeni Togg T10F'i Test Etti!
Togg T10F modelinin en detayları görüntüleri ortaya çıktı! İşte konuyla ilgili detaylar ve Togg T10F teknik özellikleri...
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg merakla beklenen sedan modeli için gün sayıyor. Adı T10F olan ve abisi T10X gibi elektrikli olacak olan yeni yerli sedan uzun bir süredir yollarda test sürüşü yaparken görüntüleniyordu. Bugün ise Cumhurbaşkanı tarafından test sürüşü yapıldı ve T10F'in en yakın görüntüleri paylaşılmış oldu. İşte detaylar...
Togg T10F Test Sürüşünde!
Yerli elektrikli sedan Togg T10F piyasaya çıkmak için gün sayıyor. Mühendislik ekibi tarafından uzun dönem testleri için Türkiye yollarına salınan otomobil uzun zamandır vatandaşlar tarafından test sürüşü yaparken görüntüleniyordu. Bu noktada detaylı fotoğraflara erişim oldukça zordu. Ancak bugün Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan test sürüşü ile birlikte otomobilin daha detaylı görüntülerine erişmek mümkün oldu.
Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve millî elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg’un yeni sedan modeli T10F’in test sürüşünü gerçekleştirdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2025
Maşallah. Barekallah. @Togg2022 🇹🇷 pic.twitter.com/pL9lCb0Tpw
Togg T10F Teknik Özellikleri!
|Özellik
|Değer
|Gövde Tipi
|5 kapılı fastback sedan
|Motor Seçenekleri
|RWD (Arkadan itiş), AWD (Çift motorlu dört çeker)
|Güç (RWD)
|160 kW / 218 beygir
|Tork (RWD)
|350 Nm
|Güç (AWD)
|320 kW / 435 beygir
|Tork (AWD)
|700 Nm
|0-100 km/s (RWD)
|~7.2 saniye
|0-100 km/s (AWD)
|~4.4 saniye
|Batarya (Standart RWD)
|52.4 kWh
|Batarya (Uzun Menzil RWD/AWD)
|88.5 kWh
|Menzil (RWD Standart)
|350+ km
|Menzil (RWD Uzun)
|600 km
|Menzil (AWD)
|530 km
|Şarj Süresi (20–80%)
|28 dakika (DC hızlı şarj)
|Şarj Girişi
|CCS2 (beklenen)
|İç Ekranlar
|12.3” dijital gösterge, 29” multimedya, 8” klima kontrol ekranı
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