Cyberpunk 2077'nin Ücretsiz 2.0 Güncellemesi Ne Zaman Geliyor? Açıklama Geldi!

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin Phantom Liberty genişleme paketini yayınlamadan önce oyuna büyük değişiklikler getiren bir güncelleme yayınlayacak. Geliştirici, 2.0 güncellemesinin 21 Eylül'den itibaren sunulacağını ve oyuna zaten sahip olan herkes için ücretsiz olacağını duyurdu.

Bu güncelleme oyuna daha önce görülmemiş yeni yetenek ağaçları ve avantajlar ekliyor. Ayrıca evrenin polis sistemi de geliştiricinin "açık ve basit kurallar" olarak tanımladığı şekilde işleyecek şekilde yenileniyor.

Oyundaki suç faaliyetleri cezalandırılıyor, polisler kaçakçıların peşine düşüyor ve siberpsikozdan etkilenen kişileri sorgusuz sualsiz öldürüyor. Oyunun arayüzü artık ekranda görüntülenen bir sistem aracılığıyla polislerin bir oyuncunun peşine düşme olasılığını gösterecek.

Cyberpunk 2077, 2.0 Güncellemesi 21 Eylül'de Ücretsiz Olarak Geliyor

Maksimum seviyeye (5 yıldız) ulaşanlar bir Max Tac mini-boss deneyimiyle karşılaşacak. Yetkililerden kaçmayı deneyen oyuncular, zorunda kalacakları araba kovalamacalarına ve yol engelleriyle karşılaşacaklar. Polislerin oyuncuyu yakalamayı başarması durumunda, barışçıl bir şekilde teslim olamayacaklar veya rüşvet vererek kurtulamayacaklar ancak polisleri atlatmayı başarırlarsa, NPC'ler olay yerinden ayrılmaya başladığında artık takip edilmediklerini anlayacaklar.

Güncelleme 2.0 ayrıca oyunculara araçlarından düşmanları indirmenin yeni yollarını sunuyor. Oyuncular artık silahlarını motosikletlerinin arkasından ve arabalarının ön camından veya yan penceresinden ateşleyebilecekler. Ayrıca belirli göçebe arabaları için yeni monte edilmiş silahları da kullanabilecekler. Ayrıca netrunner'lar düşmanlarının arabalarını hackleyip ele geçirebiliyor ve patlatabiliyor.

Tüm bunlara ek olarak güncelleme ayrıca kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri, yeni ganimetler ve yeni radyo istasyonları ile birlikte geliyor.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ise oyuna yepyeni bir hikâye, Idris Elba'nın modellediği bir karakter de dâhil olmak üzere karakterler ve görevler ekliyor. Güncellemeden bağımsız olarak yeni genişleme paketi 26 Eylül'de 399 TL fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacak.